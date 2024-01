ManCity bleibt an Liverpool dran

IMAGO/Nigel Roddis

Erfolg für Manchester City in Newcastle

Manchester City bleibt dank eines Last-Minute-Erfolgs in der englischen Premier League an Spitzenreiter FC Liverpool dran.

Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola drehte am Samstag bei Newcastle United kurz vor Ende einen 1:2-Rückstand und gewann noch mit 3:2 (1:2). Der norwegische Joker Oscar Bobb erzielte in der Nachspielzeit den Siegtreffer (90.+1).

Zuvor hatten Newcastles Alexander Isak (35.) und Anthony Gordon (37.) mit einem Doppelschlag das feine Hackentor von Bernardo Silva (26.) gekontert. Der frühere Bielefelder Torhüter Stefan Ortega, der nach acht Minuten für den verletzten Stammkeeper Ederson eingewechselt wurde, konnte gegen die beiden sehenswerten Schlenzer nichts ausrichten. Kevin de Bruyne sorgte fünf Minuten nach seiner Einwechslung für den zwischenzeitlichen Ausgleich (74.).

Mit 43 Punkten aus 20 Spielen liegt ManCity nur noch zwei Zähler hinter Tabellenführer Liverpool mit Jürgen Klopp auf Rang zwei.

Der FC Chelsea nähert sich langsam den internationalen Plätzen an. Die Blues rangen den FC Fulham um den deutschen Nationaltorhüter Bernd Leno im West-London-Derby mit 1:0 (1:0) nieder. Mit dem dritten Ligasieg nacheinander und 31 Punkten schob sich der sechsmalige Meister vorübergehend auf Rang acht vor.

Der seit Wochen stark aufspielende Cole Palmer sorgte per Foulelfmeter unmittelbar vor der Pause für den Siegtreffer (45.+4). Nach dem Seitenwechsel ließ Chelsea, das unter der Woche ein blamables 0:1 im Halbfinal-Hinspiel des League Cup beim Zweitligisten FC Middlesbrough kassiert hatte, mehrere Chancen auf die Entscheidung aus. Fulham erhöhte in der Schlussphase den Druck, wirklich gefährlich wurden die Gäste aber nur nach Standards. Mit 24 Zählern liegen Leno und Co. auf dem 13. Platz.