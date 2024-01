Watzke packt über Sanchos "Problem" aus

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Wiegan

Hans-Joachim Watzke sieht "nur ein Problem" bei BVB-Rückkehrer Jadon Sancho

Borussia Dortmunds Rückkehrer Jadon Sancho hat laut Klub-Chef Hans-Joachim Watzke zwar kein Disziplinproblem. Eine andere Unzulänglichkeit gibt es aber beim neuen alten BVB-Star.

Für die Aufholjagd in der Rückrunde hat Borussia Dortmund in der Winterpause Jadon Sancho von Manchester United ausgeliehen.

Der "verlorene Sohn", der beim englischen Rekordmeister in Ungnade gefallen ist, soll dem BVB helfen, in der Offensive durchschlagender zu werden.

Doch neben seinen genialen Momenten am Ball hängt Sancho auch der Ruf nach, es mit der Disziplin nicht allzu ernst zu nehmen.

Alles halb so wild, betonte nun BVB-Boss Hans-Joachim Watzke in einem Gespräch bei "Sky" vor dem Gastspiel der Dortmunder in Darmstadt.

"Der Jadon hat gar kein Disziplinproblem, ich weiß nicht, wer das immer erzählt hat", nahm Watzke den Engländer in Schutz und fügte leicht kurios anmutend hinzu: "Der Jadon hat nur ein Problem: Er kommt ab und zu mal zu spät. Die innere Uhr ist nicht so ausgeprägt."

Der 23-Jährige sei "ein ganz lieber Junge, aber ab und zu kam er mal zu spät. Aber damit muss man umgehen", so der BVB-Boss weiter.

BVB: Ball immer noch Jadon Sanchos "Freund"

Sancho soll den Dortmundern bis Saisonende weiterhelfen, dann kehrt er (vorerst) zu United zurück. Der englische Nationalspieler lief bereits von 2017 bis 2021 für die Borussia auf. Anschließend war für 85 Millionen Euro nach Manchester gewechselt.

Aus Sicht von Watzke hat Sancho trotz seiner Probleme mit United-Teammanager Erik ten Hag und der daraus resultierenden Verbannung auf die Tribüne in den letzten Wochen und Monaten nicht an Qualität verloren.

"Der Ball ist immer noch sein Freund, aber er hat lange nicht gespielt, das wissen wir auch", sagte Watzke.

Sancho saß in der Partie in Darmstadt zunächst auf der Bank, wurde dann in der 55. Minute eingewechselt und legte schließlich in der 77. Minute zum 2:0 für Marco Reus auf, der zusammen mit Sancho eingewechselt wurde (Endstand 3:0).