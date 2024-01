Jadon Sancho äußert sich zu Top-Comeback beim BVB

IMAGO/Steinbrenner

Legte bei seinem BVB-Comeback direkt ein Tor auf: Jadon Sancho

Viel besser hätte es für Jadon Sancho bei seinem Comeback im Trikot von Borussia Dortmund nicht laufen können: Eine mustergültige Vorlage auf einen seiner besten Kumpel bei Schwarz-Gelb und ein immens wichtiger Sieg (3:0) für seinen neuen/alten Klub. Nach der Partie in Darmstadt war der BVB-Offensivmann selig.

"Es sollte so passieren: Ich komme zurück und sehe Marco wieder. Er ist ein großer Freund von mir", sagte der Sancho bei "Sky Sports News" über seinen Assist auf Marco Reus zum zwischenzeitlichen 2:0. "Ich bin froh, ein Tor für ihn aufgelegt zu haben."

Sancho war in der 55. Minute für Jamie Bynoe-Gittens zum gleichen Zeitpunkt wie Reus eingewechselt geworden. 22 Minuten später gab der Engländer die Vorlage, die Reus zum 2:0 verwertete. "Seitdem ich wieder da bin, fühlt es sich wie zu Hause an. Ich bin froh, wieder auf dem Platz zu stehen", sagte Sancho über seine Rückkehr.

Auch Reus zeigte sich erfreut, wieder mit Sancho agieren zu können. "Er ist einfach ein Unterschiedsspieler, der in jedem Spiel für einen Scorer gut ist, weil er einfach die Positionierung hat, aus einem Nachteil einen Vorteil zu machen", so der Routinier.

"Auch bei meinem Tor wartet er sehr lange, um den Ball dann zu bekommen. Ich spiele unglaublich gerne mit ihm zusammen und es freut mich sehr, dass er den Weg zurückgefunden hat."

Sancho, der zuletzt bei Manchester United aufgrund von Differenzen mit Teammanager Erik ten Hag nicht mehr zum Zug gekommen war, ist auf Leihbasis bis zum Sommer zurück beim BVB, wo er bereits von 2017 bis 2021 aktiv war (136 Spiele, 50 Tore und 63 Vorlagen). Anschließend war für 85 Millionen Euro in die Premier League gewechselt.

"Ich will wieder glücklich sein, wieder auf dem Platz stehen und dem Team helfen", setzte Sancho mit Blick auf seine Ziele beim BVB hinzu. "Ich will dem Team helfen, sich wieder für die Champions League zu qualifizieren." Die Schwarz-Gelben liegen drei Zähler hinter dem Tabellenvierten RB Leipzig.

Weitere Stimmen zu Jadon Sancho bei "Sky":

Marco Reus (Torschütze Borussia Dortmund) zu Jadon Sancho: "Wir dürfen keine Wunderdinge erwarten. Er hat Monate gar nicht gespielt, kein Rhythmus, wenig Mannschaftstraining. Da hilft jede Minute auf dem Platz und vor allem Scorerpunkte, denn das gibt am meisten Selbstvertrauen. Dann kann er für uns sehr wichtig werden, weil er Situationen sehr gut auflöst und er hat einen unfassbaren letzten Pass. Er findet den perfekten Moment. Wir hoffen, dass wir ihn mehr und mehr auf den Platz bringen können."

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Wir reden immer über das Talent und die natürliche Fitness, die er in sich hat, aber es ist natürlich auch noch ein sehr junger Spieler. Er hat viel erlebt, jetzt hat er zum ersten Mal so eine Wand kennengelernt. Wir wissen, was Jadon kann, das hat er uns bewiesen. Wir hatten eine erfolgreiche Zeit gemeinsam und jetzt geht es darum, eine neue erfolgreiche Zeit zu schaffen. Da muss er sehr viel für investieren, da ist er bereit zu. Er hat heute wieder angedeutet, wozu er in der Lage ist."

TV-Experte Lothar Matthäus: "Jadon Sancho hat es gut gemacht. Er hat irgendwo ein bisschen die Raffinesse ins Spiel reingebracht. Irgendwelche Dinge, die mir vorher gefehlt haben, auch mal das Überraschende. Das wird er besser machen, die Mitspieler werden auf ihn eingehen, er wird 1-gegen-1 gehen, er wird Tore machen. Er fühlt sich einfach wohl in Dortmund, er wird auch von den Fans, den Mitspielern, den Mitspielern geschätzt. Er hat ja auch schon eine Erfolgsgeschichte mit Dortmund geschrieben. Vielleicht ist das der Anfang der zweiten Erfolgsgeschichte beim BVB mit Jadon Sancho."