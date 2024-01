Tränen-Abgang von Effenberg im "Doppelpass"

IMAGO

Stefan Effenberg verließ vorübergehend den "Doppelpass"

Die Trauer um und Anteilnahme am Tod von Franz Beckenbauer sind unverändert groß. Auch in der Sendung "Doppelpass" auf "Sport 1" am Sonntag war der "Kaiser" ein großes Thema. Als Experte Stefan Effenberg seine Gedanken zur Vereinslegende des FC Bayern teilen wollte, übermannten ihn die Emotionen.

Eine Sendung im Zeichen des "Kaisers": Der Fußball-Talk "Doppelpass" thematisierte am Sonntag das Gedenken an die verstorbene Legende Franz Beckenbauer.

Besonders emotional wurde es, als Stefan Effenberg an der Reihe war. Moderator Florian König fragte seinen Studiogast, was ihm Beckenbauer bedeutet habe.

Als der Ex-Profi des FC Bayern seine Erinnerungen an Beckenbauer beschreiben wollte, stockte plötzlich seine Stimme. Nach kurzer Pause sagte Effenberg: "Er war ein großartiger Mensch ..." Dann war es einfach zu viel für den "Tiger".

Stefan Effenberg flieht unter Tränen aus dem Studio

Der sichtlich gerührte Studiogast kämpfte mit den Tränen, stand kopfschüttelnd auf und verließ die Sendung. "Ich verstehe das", erklärte König. "Die Emotionen sind nach wie vor so groß. Alle, die den Fußball lieben, haben zumindest einen Kloß im Hals gehabt, als sie die Nachricht erhalten haben. Alle die Beckenbauer tief kannten, waren am Boden zerstört - und sind es vielleicht immer noch."

Während die Runde kurz darauf weiterdiskutierte, blieb Effenberg vorerst hinter den Kulissen. Erst rund 20 Minuten später kehrte der frühere Nationalspieler wieder zurück ins Studio.

FC ehrt Franz Beckenbauer

An diesem Wochenende gab und gibt es in allen Bundesliga-Partien Schweigeminuten und Gedenken an Beckenbauer. Der FC Bayern änderte seine Tormusik in die Beckenbauer-Version von "Gute Freunde kann niemand trennen".

Der deutsche Rekordmeister plant für Freitag (19. Januar 2024) eine große Gedenkfeier, mit zahlreichen Ehrengästen aus Politik, Kultur und Sport sowie Weggefährten Beckenbauers in der Allianz Arena.

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz werden teilnehmen.