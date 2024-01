Neue Vorwürfe gegen Sancho

IMAGO/Steinbrenner

Jadon Sancho spielt vorerst wieder in Dortmund

Jadon Sancho feiert im ersten Spiel mit Borussia Dortmund ein gelungenes Comeback. Von der Insel schickt sein Ex-Trainer Erik ten Hag derweil giftige Grüße ins Ruhrgebiet.

Auch nach dem Sancho-Deal herrscht keine Ruhe: Während sie in Dortmund aus dem Schwärmen rund um Comebacker Jason Sancho kaum herauskommen, meldet sich der Ex-Klub mit neuen Vorwürfen.

United-Trainer Erik ten Hag behauptet nun, dass es schon weit vor seiner eigenen Ankunft bei den Red Devils Probleme mit dem Youngster gegeben hätte.

Ten Hag: Gab schon vor mir Probleme mit Sancho

"Er ist jetzt in Dortmund. Also, nachdem er hier unterschrieben hat, ein Jahr bevor ich hier war, gab es schon Probleme", keilte ten Hag bei "Sky Sports". "Wir hatten die ganze Zeit Probleme. Also kann man sagen, dass seine Station bei Manchester United kein Erfolg war."

Ten Hag weiter: "Jetzt geht er zurück nach Dortmund und ich wünsche ihm viel Erfolg. Ich hoffe, wir alle hoffen, dass er sich gut schlägt und er erfolgreich sein wird. Nochmal, wir werden sehen, was dort passieren wird."

Hätte eine Entschuldigung die Situation verändert? "Wir haben es schon gesagt, ich will nicht immer wieder zu diesem Punkt zurückkommen. Er weiß, was er machen sollte und wir haben das auch klar gemacht."

"Es war auch sehr klar und offensichtlich zu seinen Leistungen, also lasst uns die Diskussion stoppen. Er ist in Dortmund und wir wünsche ihm das Beste."

Sancho vorerst nur auf Leihbasis beim BVB

Sancho war 2021 für 85 Millionen Euro vom BVB zu United gewechselt. Damals trainiert noch Ole Gunnar Solskjaer, den englischen Rekordmeister. Unter dessen Nachfolger Erik ten Hag fiel er schnell in Ungnade, später aussortiert und nach einem Disput suspendiert.

Vor wenigen Tagen machte der BVB dann die Rückholaktion perfekt. Sancho wechselt auf Leihbasis und zunächst sechs Monate nach Dortmund.

Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart. Sanchos Arbeitspapier bei den Red Devils ist noch bis 2026 gültig.

Am Samstagabend wurde Sancho beim BVB-Auftakt gegen Darmstadt direkt eingewechselt und legte das Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 von Marco Reus auf.