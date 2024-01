Bittere Kimmich-Absage für den FC Bayern

IMAGO

Joshua Kimmich fährt nicht mit ins Trainingslager

Nach dem erfolgreichen Start ins neue Jahr ist der FC Bayern am Sonntag ins Kurztrainingslager nach Portugal aufgebrochen. Mittelfeld-Star Joshua Kimmich wird die Reise allerdings nicht antreten.

Wie der Rekordmeister am Nachmittag mitteilte, verpasst der 28-Jährige den Trip wegen der bevorstehenden Geburt seines vierten Kindes. Kimmich werde sich in den kommenden Tagen in München fit halten, hieß es in der Mitteilung weiter.

Neben dem Spielmacher fehlen dem FC Bayern in Portugal auch Bouna Sarr (Kreuzbandriss), Daniel Peretz (Innenbandverletzung am rechten Knie) und Serge Gnabry (Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich) sowie die Nationalspieler Minjae Kim (Asien-Cup mit Südkorea) und Noussair Mazraoui (Afrika-Cup mit Marokko).

Trainer Thomas Tuchel hatte sich in den letzten Wochen auf das intensive Training in der Wärme Portugals gefreut. "Wir werden bessere Witterungsverhältnisse haben, da können wir ein bisschen länger trainieren und taktisch detaillierter korrigieren, weil nicht jeder sofort auskühlt. Das wird uns jetzt helfen", so Tuchel.

FC Bayern nimmt Talente mit nach Portugal

Statt "endlos Belastungen aneinander zu reihen", wolle man sich die Zeit nehmen, "Standardsituationen zu trainieren und Abläufe, defensiv wie offensiv, im Detail zu korrigieren", führte Tuchel seine Pläne aus.

Durch die vielen Ausfälle dürfte sich nun die Wirksamkeit der Maßnahme reduzieren. Um für alle Spielinhalte überhaupt genügend Personal zusammenzubekommen, nahm der Cheftrainer kurzerhand einige Talente aus dem Nachwuchs mit.

Lovro Zvonarek, Noel Aséko Nkili, Adam Aznou, Fukui Taichi, Anthony Pavlesic, Max Schmitt und Ljubo Puljic dürfen sich neben den arrivierten Kräften an der Algarve zeigen.

Bis Donnerstag bleiben die Stars des FC Bayern nun in Portugal. Nach der Rückkehr geht es direkt in die erste englische Woche des Jahres 2024. Gegen Werder Bremen, Union Berlin und den FC Augsburg sind dann drei Siege fest eingeplant.