VfB ergreift Maßnahme wegen Guirassy-Verletzung

IMAGO/imageBROKER/Michael Weber

Serhou Guirassy bekommt Besuch aus Deutschland

Der VfB Stuttgart startet ohne Serhou Guirassy in das neue Fußball-Jahr. Der Torjäger tritt mit Guinea beim Afrika-Cup an. Wegen seiner Muskelverletzung ergreift der Klub einem Medienbericht zufolge nun eine Sofort-Maßnahme.

Während der VfB Stuttgart am Sonntagabend (17.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach den Restart in der Bundesliga bestreitet, weilt Top-Stürmer Serhou Guirassy mit der Nationalmannschaft Guineas beim Afrika-Cup in der Elfenbeinküste.

Entwarnung nach Muskel-Verletzung

Vor wenigen Tage sandte eine Guirassy-Nachricht vom Nationalteam Schockwellen nach Deutschland und besonders ins Schwabenland. Der Angreifer hatte sich in der Vorbereitung mit der Nationalelf am Oberschenkel verletzt. Kurz darauf gab es dann Entwarnung: Die Verletzung an der Muskulatur sei nicht schwerwiegend. Guirassy musste nicht abreisen und blieb bei der Nationalmannschaft.

Trotzdem haben die Schwaben nun reagiert. Wie die "Bild" berichtet, schickte der Klub Athletiktrainer Martin Franz nach Afrika.

Der Fitness-Coach sei demnach am Sonntag zum Team von Guinea gestoßen und übernachtet auch in deren Unterkunft.

Spezieller Gast aus Deutschland für Serhou Guirassy

Franz soll einen guten Draht zu dem 27-Jährigen haben. Schon nach der Oberschenkel-Verletzung im Oktober hatten die beiden eng zusammengearbeitet.

Auch im vergangenen Jahr hatte Franz Guirassy im Rahmen der Nationalelf in Afrika begleitet. Damals litt er an einer Adduktorenverletzung.

Nach "Bild"-Informationen absolvierte Guirassy bis zuletzt noch Reha-Training. Sein großes Ziel ist es, beim Africa-Cup-Auftakt dabei zu sein. Am Montagabend (18 Uhr) trifft Guinea auf Kamerun. Ob und wie lange Guirassy dann spielen kann, ist noch offen.

In der Vorrunde des Turniers trifft Guinea außerdem noch auf Gambia (19. Januar) und Titelverteidiger Senegal (23. Januar).

Ob Guirassy nach seiner Rückkehr von dem Turnier weiter das Trikot des VfB Stuttgart trägt, ist derzeit unklar. Seit Wochen ranken sich zahlreiche Wechsel-Spekulationen um den Goalgetter der Schwaben.