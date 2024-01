So überzeugte Tuchel Kane von einem Wechsel zu Bayern

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Thomas Tuchel und Harry Kane tauschen sich beim FC Bayern regelmäßig aus

Nach über zehn Jahren bei Tottenham Hotspur verließ Harry Kane den Premier-League-Klub im vergangenen Sommer und schloss sich dem FC Bayern an. An der Entscheidung für den deutschen Rekordmeister hatte Trainer Thomas Tuchel großen Anteil.

"Normalerweise fängt man immer am Ende der Saison an, die Möglichkeiten abzuwägen. Mein Vertrag lief noch ein Jahr, ich wusste also, dass die Möglichkeit eines Wechsels bestand, und es ging nur darum, ein Gespräch mit dem Vorsitzenden von Tottenham zu führen", blickte Kane in einem "kicker"-Interview zurück.

Der FC Bayern war in der Entscheidungsfindung ein Klub, der "sehr präsent" war. "Als ich mir die Mannschaft genauer angesehen habe, dachte ich, das könnte eine gute Option für mich sein", so der Mittelstürmer.

Überzeugt wurde Kane letztendlich von Tuchel: "Thomas hat mir seine Vorstellungen erzählt, wo er mich in der Mannschaft sieht, was wir brauchen und wie ich die Mannschaft verbessern kann. Er hat sehr viel investiert - und das hat mich beeindruckt."

FC Bayern: Kane im ständigen Austausch mit Tuchel

Von seinem Coach schwärmte Kane ohnehin in den höchsten Tönen. "Thomas hat tolle taktische Ideen und weiß, wie er spielen will. Er bringt eine gute Energie und Leidenschaft mit, wenn er in der Umkleidekabine ist. Ich höre gern zu und lerne gern", betonte der 30-Jährige.

Kane und Tuchel tauschen sich vor und nach den Spielen regelmäßig aus. "Letztendlich wollen wir dasselbe. Wir wollen die Meisterschaft und die Champions League gewinnen. Je mehr wir miteinander reden und je mehr wir versuchen, uns gegenseitig zu helfen, desto größer ist die Chance, dass wir das erreichen", stellte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft klar.

Die Chancen auf den Triumpf in der Königsklasse sind für Kane durchaus vorhanden.

"Ich denke, wenn man sich jetzt die Champions League anschaut und die Mannschaften betrachtet, ist Bayern München wahrscheinlich einer der drei Top-Favoriten auf den Sieg", so der Goalgetter.

Das Zusammenspiel mit seinen neuen Teamkollegen wird laut Kane Woche für Woche besser. "Nach den ersten Spielen hatte ich schon das Gefühl, dass wir - ich und die Spieler um mich herum - noch mehr erreichen können, wenn wir uns besser kennenlernen", merkte er an und ergänzte: "Inzwischen sind wir seit einer Weile zusammen, ich denke, es wird besser und besser, was im November und Dezember auch sichtbar war."

Daher hofft Kane in der Rückrunde auf weitere Entwicklung: "Ich hoffe, dass ich mich weiterhin entwickle, aber nicht nur mich, sondern auch die Spieler um mich herum, wie Leroy Sané, Jamal Musiala, Kingsley Coman und Serge Gnabry, wenn er wieder da ist."