Kehl verkündet schlechte Sancho-Nachrichten

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Bleibt Jadon Sancho dem BVB erhalten?

Rückkehrer Jadon Sancho überzeugte direkt in seinem ersten Auftritt im Trikot von Borussia Dortmund. Beim 3:0 in Darmstadt steuerte er als Joker einen Assist bei. Hoffnungen auf einen langfristigen Verbleib des "verlorenen Sohnes" sollten sich die BVB-Fans aber eher nicht machen.

"Realistisch betrachtet" seien die Chancen auf einen Verbleib Sanchos über den Sommer hinaus "nicht wahnsinnig groß", offenbarte Sportdirektor Sebastian Kehl am Sonntagabend im Fußball-Talk "Sky90". "Manchester United hat über 85 Millionen Euro für diesen Spieler vor zweieinhalb Jahren bezahlt und es gab jetzt auch keine Möglichkeit, in irgendeiner Form für uns wirtschaftlich darstellbar eine Kaufoption zu bekommen."

Stattdessen lieh der BVB den 23 Jahre alten Engländer ohne eine solche Klausel bis Saisonende aus. Für die Borussia sei es dennoch wichtig gewesen, Sancho zu verpflichten, um die "Ziele nicht aus den Augen zu verlieren", betonte Kehl - allen voran natürlich die Qualifikation für die Champions League.

Zwei Knackpunkte gibt es dem BVB-Manager zufolge, sollte man sich beim Revierklub mit einem festen Sancho-Transfer beschäftigen: das Gehalt des Offensivakteurs, das in Manchester bei satten 18 Millionen Euro pro Saison liegen soll, sowie die Ablöse.

BVB: Jadon Sancho "verändert" und "reifer"

"Wenn sich der Spieler so entwickelt, wie wir uns das erhoffen, dann werden im Sommer auch ganz andere Vereine aktiv und dann wird er wohl eine Kategorie an Spieler sein, die für Borussia Dortmund in der Größenordnung womöglich schwer zu realisieren sein wird", stellte Kehl klar.

Befürchtungen, Sancho könne mit Disziplinlosigkeiten wie in seiner ersten BVB-Zeit für Unruhe sorgen, trat der langjährige BVB-Kapitän entgegen. "Ich erlebe Jadon verändert, ich erlebe ihn reifer in seiner Persönlichkeit. Er weiß, dass er gefordert ist und in einer anderen Rolle zu Borussia Dortmund kommt. Bis jetzt war er immer pünktlich - sogar überpünktlich."

Sancho sei "unglaublich motiviert und engagiert und solch ein Spieler auf dem Platz zu sehen, ist fantastisch. Ich glaube, wir werden weniger Probleme haben als in der Vergangenheit", sagte Kehl.