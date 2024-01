Kane spricht über England-Rückkehr

IMAGO/Ulmer

Harry Kane steht noch bis 2027 beim FC Bayern unter Vertrag

Harry Kanes Vertrag beim FC Bayern München ist noch bis 2027 datiert. Wie es danach weiter geht, ließ der Stürmer offen.

"Wer weiß, was in der Zukunft passieren wird", sagte Kane in einem Interview mit dem "kicker" und ergänzte: "Ich bin jetzt hier bei Bayern, habe einen Vierjahresvertrag unterschrieben - und darauf konzentriere ich mich."

Auf die Frage, ob er den Torrekord von Alan Shearer in der Premier League knacken will, antwortete der 30-Jährige: "Ich bin wirklich stolz auf die Anzahl meiner Tore in der Premier League, aber diesen Rekord zu brechen war nie mein oberstes Ziel. Je näher ich der Marke in den letzten Jahren kam, desto häufiger habe ich natürlich darüber gesprochen, aber wir müssen abwarten."

Im englischen Oberhaus erzielte Kane insgesamt 213 Tore. Shearers Rekord liegt bei 260 Treffern.

Rekorde spielen für Kane keine Rolle

Noch in dieser Saison könnte Kane eine legendäre Bestmarke in der Bundesliga knacken. Am Freitag stellte der Englänger mit seinem 22. Tor im 16. Spiel den Hinrundenrekord von Robert Lewandowski ein. Die 41-Tore-Marke des zum FC Barcelona gewechselten Polen könnte durchaus gebrochen werden.

"Wer auch immer vor dir im Verein Rekorde aufgestellt hat - natürlich versucht man, das Beste aus sich herauszuholen, seine eigenen Bestmarken zu setzen und diese Rekorde zu brechen", betonte Kane.

Der Rekord spielt für den Kapitän der Three Lions allerdings keine Rolle: "Ich möchte einfach nur spielen, über alles andere dürfen die Medien und die Fans reden."

Auch über seine langfristige Karriere macht sich Kane noch nicht wirklich Gedanken. "Ich möchte so lange Fußball spielen, wie es mein Körper und mein Geist zulassen. Es macht mir einfach so viel Spaß, und ich will nicht, dass es aufhört. Vielleicht kann ich mit 40 immer noch spielen", so der Goalgetter.

Kane kann sich ein Wechsel in die USA durchaus vorstellen, sogar ein Engagement in der NFL: "Ich habe aber auch schon mal über die NFL nachgedacht und darüber, dass ich dort vielleicht weitermachen möchte. Wir werden sehen."

Ein Einstieg ins Trainergeschäft kommt für Kane derzeit nicht infrage, "obwohl mir viele Spieler sagen, dass man mit zunehmendem Alter und gegen Ende der Karriere anders darüber denkt", schränkte er ein.