Insider verkündet weiteres Update im Davies-Poker

IMAGO/Ulmer

Alphonso Davies könnte den FC Bayern im Sommer verlassen

Die Zukunft von Alphonso Davies beim FC Bayern steht mehr denn je auf der Kippe. Real Madrid bemüht sich weiterhin intensiv um den Außenverteidiger, der die Münchner laut Einschätzung von "Transferexperte" Fabrizio Romano im kommenden Sommer verlassen könnte.

Das Thema Alphonso Davies ist und bleibt ein heißes in den Geschäftsräumen von Real Madrid. "Sie arbeiten dran", gab "Transferexperte" Fabrizio Romano am Montag ein weiteres Update im Poker um den Kanadier, dessen Vertrag beim FC Bayern 2025 ausläuft.

Davies' Name werde "immer als eines der Top-Ziele" in den internen Real-Diskussionen genannt, ergänzte der für gewöhnlich gut informierte Journalist, der in seinem "Daily Briefing" schrieb: "Im Winter wird nichts passieren, aber Real will einen Davies-Transfer im Sommer vorantreiben."

FC Bayern lehnt Davies-Forderung ab

Der FC Bayern könne natürlich versuchen, den Vertrag mit dem Außenverteidiger zu verlängern, so Romano weiter: "Aber wenn sie es bis April, Mai nicht schaffen, dann könnte er gehen und Real Madrid wird ganz sicher da sein."

Man müsse die Situation "im Auge behalten", denn Real Madrid betrachte Davies "als eine der Prioritäten in diesem Sommer".

Die Gerüchte über einen Abschied von Davies vom FC Bayern halten sich seit Wochen hartnäckig. Der Kanadier soll mit einer Luftveränderung liebäugeln und eine Vertragsverlängerung beim Rekordmeister nur in Betracht ziehen, wenn sein Gehalt signifikant erhöht wird. Dieser Forderung wollen die Münchner dem Vernehmen nach aber nicht nachkommen.

Wie viel Ablöse der FC Bayern für den Kanadier verlangen würde, kann Stand heute nur spekuliert werden. Die Summe könnte am Ende auch davon abhängen, ob sich noch ein anderer Klub in den Poker einschaltet.

Mit Manchester City wurde in den letzten Monaten bereits ein äußerst zahlungskräftiger Klub mit einer Verpflichtung in Verbindung gebracht.