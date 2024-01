Schwere "Betrugs"-Vorwürfe von Neururer gegen Schalke

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Peter Neururer blickt mit Sorge auf "seinen" FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 hat sein Umfeld nach Aussage des früheren Bundesligatrainers Peter Neururer getäuscht, was die realistische sportliche Zielsetzung für die laufende Saison angeht.

"Die Zielsetzung direkter Wiederaufstieg war schon ein Betrug am Kunden - an den Mitgliedern und den Fans", sagte Neururer bei einer Talk-Runde in Wesel. "Man hat ganz klar gewusst, dass man mit dieser Mannschaft niemals aufsteigen kann. Was auf Schalke passiert, kann man mit Worten nicht wiedergeben."

Große Sorgen macht dem S04-Mitglied ein möglicher Abstieg seines Herzensvereins aus der 2. Bundesliga. "Wenn Schalke absteigen sollte, wird es den Verein nicht mehr geben. Denn die kriegen keine Lizenz für die 3. Liga. Da wird auf Schalke aber nicht drüber geredet. Das ist eine tragische Situation", erklärte Neururer.

Heftig ging der 68-Jährige mit der aktuellen Schalker Führungsriege ins Gericht. "Es gibt Leute, die bestrebt sind, Schalke zu retten. Nur die, die im Augenblick auf Schalke das Sagen haben, retten gar nichts", polterte Neururer. "Der Verein wird im Moment geführt nur von sportlich fußballerischen Amateuren, die überhaupt nicht wissen, wie das Geschäft läuft."

FC Schalke 04: Marc Wilmots spricht vom Aufstieg

Tatsächlich war Matthias Tillmann, der neue Vorstandsvorsitzende der Königsblauen, bislang nur in der Wirtschaft tätig, zuletzt bei der Hotel-Suchmaschine Trivago. Der umstrittene Aufsichtsratschef Axel Hefer hat ebenfalls keinen fußballerischen Background.

Immerhin holte Schalke zuletzt aber Marc Wilmots zurück in den Verein. Der 54 Jahre alte UEFA-Cup-Sieger von 1997 fungiert als Sportdirektor.

Er gab zuletzt die Rückkehr in die Bundesliga als klares Ziel seiner Mission auf Schalke aus. "In mir steckt noch etwas blaues Blut, das bleibt für immer. Ich werde alles für den Aufstieg tun", sagte der Belgier bei seiner Vorstellung. Er wolle nicht, dass Schalke "tot geht, das ist das Wichtigste. Der Verein muss weiter leben".