Tuchel über Kane: "Das hätte niemand für möglich gehalten"

IMAGO/Christian Schroedter

Kane und Tuchel arbeiten beim FC Bayern Hand in Hand

Was Harry Kane in seinen ersten Monaten im Trikot des FC Bayern zeigt, ist in höchstem Maße beeindruckend. Schon in seiner ersten Bundesligasaison schickt sich der Engländer an, den Torrekord von Robert Lewandowski zu brechen. Nicht der einzige Fakt, der Thomas Tuchel ins Staunen versetzt.

16 Spiele, 22 Tore, schon jetzt auf bestem Wege, den bestehenden Bundesliga-Torrekord von Robert Lewandowski zu brechen: Harry Kane ist bereits nach wenigen Monaten voll und ganz beim FC Bayern und in den deutschen Stadien angekommen. Dass der Superstar derart einschlagen würde, hatte selbst sein eigener Trainer nicht auf der Rechnung.

"Er ist in Gefahr", sagte Tuchel im "ESPN"-Interview leicht ungläubig auf die Frage, ob Lewandowskis Rekord von 41 Saisontoren tatschlich fallen könnte. "Niemand hätte für möglich gehalten, dass er [der Rekord] in Gefahr sein könnte, aber er ist in Gefahr", ergänzte der Trainer des Rekordmeisters.

Tuchel: "... und dann wird Kane zu einem Hai"

Um die Bestmarke zu knacken, sei natürlich auch ein gewisses Quäntchen Glück und eine gut spielende Mannschaft nötig, so Tuchel: "Aber ich bin ganz klar der Meinung, dass es für Harry keine Limits gibt."

Das Toreschießen ist dabei nur eine Fähigkeit Kanes, die Tuchel begeistert. Vielleicht noch beeindruckender ist, welchen Arbeitseifer der Engländer an den Tag legt.

"Es ist wirklich ein Geschenk, sein Trainer zu sein. Ich fühle mich privilegiert. Er ist super bescheiden. Er ist jeden Tag der erste auf dem Platz. Was immer man von ihm verlangt, macht er auch. Er ist eine so große Persönlichkeit, die so bescheiden ist und auf dem Platz dann zu einem Hai wird", schwärmte Tuchel in den höchsten Tönen vom Superstar.

Der Trainer weiter: "Er bringt seine Leistung jeden Tag. Er trifft nicht nur regelmäßig, er trainiert auch gut. Er tut, was getan werden muss. Er zeigt seine Qualität. Er beruhigt jeden um ihn herum und macht alleine mit seiner Präsenz jeden besser. Das ist das höchste Niveau."