Vor Bayern-Deal: Matthäus macht pikante Eberl-Enthülllung

Revierfoto via www.imago-images.de

Matthäus (l.) befürwortet den bevorstehenden Eberl-Wechsel zum FC Bayern

In Kürze dürfte der FC Bayern Max Eberl als neuen Sportvorstand präsentieren. Lothar Matthäus gratuliert dem Rekordmeister zu seiner "Wunschlösung".

Nach rund einem halben Jahr scheint der FC Bayern einen Nachfolger für Hasan Salihamidzic gefunden zu haben: Max Eberl heuert laut "Sky" in München an.

Eine kluge Wahl, findet Lothar Matthäus. "Max ist beim FC Bayern groß geworden, er kennt den Verein, er kennt die Liga und gehört in die Bundesliga. Er hat in Mönchengladbach und bei RB Leipzig erfolgreich gearbeitet und hat seinen Job immer so gut gemacht, wie es ging", betonte der 62-Jährige in seiner "Sky"-Kolumne.

Er sei "davon überzeugt, dass Eberl seine Position, für die er vorgesehen ist, hervorragend bekleiden wird. Er hat die Qualität, ein großes Netzwerk und wird einen Mehrwert für den FC Bayern darstellen", so Matthäus.

Eberl war in Leipzig nach wenigen Monaten von seinen Aufgaben entbunden worden, ihm wurde u.a. "fehlendes Commitment" vorgeworfen.

"Oliver Mintzlaff wollte ihn unbedingt, war von ihm überzeugt - und ist wahrscheinlich nach wie vor von seinen Fähigkeiten überzeugt. Aber Eberl war, was man gehört hat, aufgrund seiner Münchner Lebensgefährtin weniger auf der Leipziger Geschäftsstelle anwesend, als es die Verantwortlichen gerne gesehen hätten", enthüllte Matthäus.

FC Bayern: Max Eberl schon jetzt "involviert"?

Deutschlands Rekordnationalspieler ist nun gespannt, wie schnell beide Seiten die Zukunftsplanung in Angriff nehmen.

"Ob und wie Eberl die Transfertätigkeiten des FC Bayern anschieben wird, muss man abwarten. Ich weiß nicht, welche finanziellen Möglichkeiten man im Sommer hat, um sie für einen Spieler einzusetzen, von dem man überzeugt ist", gab Matthäus zu bedenken.

Der Weltmeister von 1990 ergänzte: "Was im Winter eingespart wurde, kann im Sommer ausgegeben werden. Vielleicht hat man ein bisschen auf Eberl gewartet. Es stehen auch noch Vertragsverlängerungen an. Ich glaube, dass Eberl schon in diese Entscheidungen involviert ist, auch wenn er sein Büro an der Säbener Straße nicht morgen bezieht."