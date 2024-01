Real lehnt weitere Mbappé-Verhandlungen ab

IMAGO/Ibrahim Ezzat

PSG-Superstar Kylian Mbappé hat ein Angebot von Real Madrid vorliegen

Der Transferpoker um PSG-Superstar Kylian Mbappé ist immer noch nicht entschieden. Bis zum 15. Januar hatte der Franzose angeblich Zeit, Real Madrid eine endgültige Zu- oder auch Absage zu geben. Passiert ist dies nicht. Das letzte Wort ist in dem Theater damit aber noch lange nicht gesprochen.

In wenigen Dingen waren sich französische, spanische oder auch englische Medien im Mbappé-Poker zuletzt so einig, wie bei der Existenz einer Real-Deadline für den Superstar. Übereinstimmend wurde allenthalben berichtet, dass Mbappé bis zum 15. Januar eine Entscheidung treffen muss und dass die Königlichen den Transfer danach durchziehen oder absagen.

Die "L'Équipe", die ebenfalls von besagter Deadline berichtete, ruderte nun jedoch zurück. Von Quellen im Umfeld der Königlichen will die Zeitung erfahren haben, dass diese Deadline zwar diskutiert, letztlich aber nie in Kraft gesetzt wurde. Bedeutet: Eine Mbappé-Entscheidung ist vorerst vertagt.

Real Madrid sagt weitere Mbappé-Verhandlungen ab

Gleichwohl schreibt die Zeitung mit Verweis auf eigene Informationen, dass Real dem Superstar ein Angebot auf den Tisch gelegt hat, an dem sich nichts mehr ändern wird. Nachverhandlungen über das Gehalt oder auch das Handgeld wird es demnach nicht geben. Real habe nicht die Absicht, an weiteren Verhandlungen mit der Mbappé-Seite teilzunehmen, heißt es.

Mehr noch: Sollte sich der Superstar für die Königlichen entscheiden, so verlangen sie von ihm dem Bericht zufolge eine schriftliche Garantie, dass es diesmal auch bei seiner Entscheidung bleibt. 2022 hatte Mbappé den Madrilenen schon zugesagt, dann aber eine Kehrtwende vollzogen und seinen PSG-Vertrag völlig überraschend noch verlängert. Dieses Szenario will Real in diesem Jahr unbedingt verhindern.

Auch wenn der Poker um einen der besten Spieler der Welt damit weiterhin offen ist, so geht die Tendenz laut "L'Équipe"-Einschätzung aktuell klar Richtung Wechsel. Mit einer finalen Entscheidung rechnet das Blatt Ende Februar, Anfang März, rund um das Achtelfinale in der Champions League.