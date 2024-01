Insider packt über BVB-Chancen bei Sancho aus

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Jadon Sancho ist bis zum Sommer an den BVB verliehen

Borussia Dortmund hat sich bis zum Saisonende die Dienste von Jadon Sancho auf Leihbasis gesichert. Eine Kaufoption besitzt der BVB beim "verlorenen Sohn" jedoch nicht - und darf sich offenbar trotzdem leise Hoffnungen auf eine längerfristige Zusammenarbeit machen.

"Ein Verbleib über den Sommer hinaus ist definitiv ein Thema", erklärte "Sky"-Reporter Patrick Berger, der die Borussia seit Jahren intensiv begleitet.

Dieser hänge aber "von mehreren Faktoren ab", so der Insider. Sanchos Gehalt bei Manchester United sei "exorbitant hoch, mit über 20 Millionen Euro". Das gelte auch für die Ablöse, "wenn er richtig performt. Der BVB weiß: Dann wird er richtig teuer."

Sportdirektor Sebastian Kehl hatte die Dortmunder Chancen bei Sancho zuletzt bei "Sky90" als "nicht wahnsinnig groß" eingestuft.

"Manchester United hat über 85 Millionen Euro für diesen Spieler vor zweieinhalb Jahren bezahlt und es gab jetzt auch keine Möglichkeit, in irgendeiner Form für uns wirtschaftlich darstellbar eine Kaufoption zu bekommen", erläuterte der langjährige BVB-Kapitän.

Kehl ergänzte: "Wenn sich der Spieler so entwickelt, wie wir uns das erhoffen, dann werden im Sommer auch ganz andere Vereine aktiv und dann wird er wohl eine Kategorie an Spieler sein, die für Borussia Dortmund in der Größenordnung womöglich schwer zu realisieren sein wird."

Starker Einstand von Jadon Sancho beim BVB

Der BVB hatte Sanchos Rückkehr nach langwierigen Verhandlungen mit United in der vergangenen Woche perfekt gemacht.

Zum Bundesliga-Restart bei Darmstadt 98 (3:0) stand der 23 Jahre alte Engländer direkt im Kader und steuerte als Einwechselspieler die Vorlage zum 2:0 durch Marco Reus bei.

"Er ist ein Unterschiedsspieler", schwärmte der ehemalige BVB-Kapitän nach der Partie bei "Sky" über seinen Mitspieler. "Ich spiele unglaublich gerne mit ihm zusammen - wie damals. Mich hat es sehr, sehr gefreut, dass er den Weg zu uns zurückgefunden hat."