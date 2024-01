Ajax gibt Mini-Angebot für BVB-Juwel ab

IMAGO/Patrick Ahlborn

BVB-Talent Julian Rijkhoff hat ein Angebot von Ajax Amsterdam vorliegen

Der niederländische Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam bemüht sich intensiv um einen Transfer von BVB-Talent Julian Rijkhoff. Ein Angebot soll den Schwarz-Gelben schon vorliegen. Dass die Dortmunder dieses annehmen, ist jedoch unwahrscheinlich.

Wie die niederländische Tageszeitung "Telegraaf" am Montag berichtete, hat Ajax Amsterdam ein erstes offizielles Angebot für BVB-Nachwuchshoffnung Julian Rijkhoff abgegeben. Der 18-Jährige wechselte erst Anfang 2021 aus der Akademie des niederländischen Rekordmeisters nach Dortmund und soll nun wieder zurückgeholt werden.

Ob es dazu kommt, bleibt allerdings abzuwarten, denn das Ajax-Angebot fällt dem Bericht zufolge außerordentlich bescheiden aus. Die Rede ist von einer Offerte in Höhe von einer Million Euro. Hinzukommen sollen noch einige Boni und eine Weiterverkaufsbeteiligung der Dortmunder. Wie hoch die Boni genau ausfallen könnten, ist nicht bekannt.

Auch Barca heiß auf BVB-Juwel

Auch der FC Barcelona soll laut "Telegraaf" ein Auge auf den Teenager geworfen haben, anders als Ajax haben die Katalanen jedoch noch kein Angebot für Rijkhoff abgegeben.

Sollten sich die Vereine auf einen Wechsel einigen, so winkt dem Stürmer in Amsterdam ein langfristiger Vertrag. Der "Telegraaf" schreibt von einer Laufzeit von vier oder fünf Jahren.

Rijkhoff ohne Chance bei den BVB-Senioren

Bereits Mitte Dezember hatte die "Bild" von einem Ajax-Interesse an Rijkhoff berichtet. Einzelheiten nannte das Blatt damals jedoch nicht. Mit dem Angebot haben die Niederländer nun offenbar den nächsten Schritt im Poker um den jungen Offensivspieler eingeleitet.

Rijkhoffs Vertrag in Dortmund läuft noch bis zum Sommer 2026. Ursprünglich hatte er schon in dieser Saison auf Chancen in der ersten Mannschaft spekuliert, doch eine Beförderung in der aktuellen Spielzeit ist Stand jetzt kein Thema.

Im Trikot der U19 zeigt der Niederländer derweil Woche für Woche seine Qualitäten. In 14 Pflichtspielen erzielte er bereits elf Tore.