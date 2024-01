Bayern-Coach Tuchel mahnt Mathys Tel vor Ungeduld

IMAGO

Bayern-Trainer Tuchel (l.) erwartet in den kommenden Wochen mehr von Tel (r.)

Zu Saisonbeginn gehörte Mathys Tel zu den großen Gewinnern beim FC Bayern. Bis Anfang Oktober sorgte der Franzose bei seinen Einsätzen mit wettbewerbsübergreifend sechs Treffern und einer Vorlage für einige Ausrufezeichen. In den letzten Monaten fand sich der 18-Jährige aber immer häufiger auf der Bank wieder. Warum?

In den letzten sieben Bundesligaspielen stand Mathys Tel insgesamt nur 53 Minuten auf dem Platz, musste vier Partien sogar über die volle Spielzeit von der Bank beobachten. Ein Umstand, der vor wenigen Monaten noch undenkbar gewesen wäre, nachdem der Franzose furios in die Saison gestartet war.

In einem Interview bei "ESPN" erklärte Bayern-Trainer Thomas Tuchel nun, warum das Supertalent in den letzten Monaten weniger Minuten sah: "Er konnte das nicht durchhalten. Ich konnte auch verstehen, dass es sich für ihn manchmal sehr unfair anfühlte, keine Chance zu bekommen, in der Startelf zu stehen - wir haben ihn auf der Bank gelassen, weil er von der Bank aus einen großen Einfluss hatte und viele Spiele für uns entschieden hat."

Bayern-Trainer Tuchel nimmt Mathys Tel in die Pflicht

"Später in der Saison hatte ich das Gefühl, dass er es etwas schwerer nahm als zu Beginn der Saison, was ganz normal ist", so der 50-Jährige weiter.

Tel habe "gegen Ende der ersten Saisonhälfte etwas zu kämpfen" gehabt, fasste Tuchel zusammen und nahm den Offensivstar, sein Trainerteam und sich selbst in die Pflicht: "Ich hoffe, dass er wieder die richtige Einstellung findet und nicht zu ungeduldig wird, denn das wirkt sich auf die Stimmung aus. Hoffentlich finden wir die richtigen Momente, um ihn einzusetzen. Es ist unsere Aufgabe, ihn auf Trab zu halten."

In der laufenden Saison kam der viermalige französische U21-Nationalspieler in wettbewerbsübergreifend 21 Partien zum Einsatz und erzielte dabei sechs Treffer. Drei weitere legte er vor.