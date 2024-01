Besser als Mazraoui? Bayern-Flirt Mukiele im Schnell-Check!

IMAGO/Mickael Chavet

Nordi Mukiele soll kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern stehen

Nach Eric Dier will der FC Bayern auch Nordi Mukiele von Paris Saint-Germain an die Isar holen. Der 26-Jährige kennt die Fußball-Bundesliga aus seiner Zeit bei RB Leipzig in- und auswendig. Doch könnte er der Mannschaft tatsächlich helfen? sport.de macht den Schnell-Check!

Vor Wechsel zum FC Bayern: Daten und Fakten zu Nordi Mukiele

Der heute 26 Jahre alte Abwehrspieler wurde 1997 im französischen Montreuil geboren. Nach seiner Ausbildung bei Stade Laval gelang Mukiele bei Montpellier HSC der Durchbruch in der Ligue 1.

2018 schlug RB Leipzig schließlich zu und holte den Allrounder für 16 Millionen Euro nach Sachsen. Obwohl er oftmals zwischen Startelf und Bank pendelte, war Mukiele für den Champions-League-Teilnehmer vier Jahre lang eine wertvolle Alternative.

Insgesamt 146 Pflichtspiele, in denen er zehn Tore und elf Vorlagen sammelte, absolvierte der Defensivmann für RB. Zumeist lief Mukiele auf der rechten defensiven Außenbahn auf, mit einem Gardemaß von 1,87 Metern war er aber auch in der Innenverteidigung stets eine Option. Der vorläufige Höhepunkt: Mitte 2021 durfte der Franzose zum ersten (und bis heute einzigen) Mal in der Equipe tricolore ran.

Im Sommer 2022 nahm Mukiele ein neues Abenteuer in Angriff und schloss sich in seiner Heimat Paris Saint-Germain an. Zwölf Millionen Euro wechselten im Gegenzug den Besitzer.

Nach einem vielversprechenden Start bei PSG wurde er vor ziemlich genau einem Jahr von einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung ausgebremst, die ihn bis zum Saisonende außer Gefecht setzte. Seither hat Mukiele den Anschluss verloren.

486 Minuten auf dem Rasen, verteilt auf zehn Partien, entsprechen nicht dem Selbstverständnis des Profis, der vertraglich noch bis 2027 gebunden ist.

Vor Wechsel zum FC Bayern: Ablöse und Vertragsdetails von Nordi Mukiele

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund macht keinen Hehl aus dem Interesse an Mukiele.

"Wir schauen, was der Kader vielleicht noch brauchen könnte. Grundsätzlich gehe ich nicht auf Namen ein, aber grundsätzlich ist Nordi ein Spielertyp, der natürlich hinten rechts spielen kann. Vom Spielertyp ist er sicher nicht uninteressant", räumte der Österreicher im Gespräch mit der "Bild" vielsagend ein.

Laut "kicker" würde der FC Bayern Mukiele im Winter gerne ausleihen. PSG ist dazu angeblich bereit, fordert aber eine Kaufpflicht für den Sommer. Das wiederum schmeckt dem Bundesligisten nicht ganz, der lediglich eine Kaufoption im Leih-Vertrag verankern möchte. Diese könne zwischen 20 und 25 Millionen Euro liegen, heißt es.

Grünes Licht will Paris ohnehin nur geben, wenn auch ein Ersatz für Mukiele gefunden wird. Ein mögliches Tauschgeschäft mit Joshua Kimmich, das von der "L'Equipe" ins Spiel gebracht wurde, hat Freund derweil ins Reich der Fabel verwiesen.

Vor Wechsel zum FC Bayern: Stärken und Schwächen von Nordi Mukiele

Mukiele gilt als robuster, äußerst zuverlässiger Zweikämpfer, der ohne größere Anpassungszeit zwischen Abwehrmitte und Außenbahn hin- und hergeschoben werden kann. Ebenjene Flexibilität sucht Trainer Thomas Tuchel.

Auch abseits des Platzes ist Mukiele ein Musterprofi. Eine kleine Verfehlung direkt nach seiner Ankunft in Leipzig, als er vor einem Europa-League-Match zu spät in der Kabine auftauchte, weil er auf der Trainerbank am Handy gespielt hatte, ist längst vergessen. Sein damaliger Trainer Ralf Rangnick strich ihn für ein Spiel aus dem Kader, danach war alles wieder gut.

Was die Bayern-Fans von Mukiele allerdings nicht erwarten sollten, sind dynamische Flügelläufe à la Alphonso Davies. Der potenzielle Neuzugang ist weder Sprinter, noch Dribbler.

Dennoch dürfte er das taktische und technische Rüstzeug mitbringen, um in München zu bestehen - zumal die Konkurrenz mit Noussair Mazraoui und Konrad Laimer wahrlich nicht übermächtig ist.

Ersterer verkörpert bislang biederen Durchschnitt, auch wenn er im Vorwärtsgang etwas dynamischer ist als Mukiele. Dafür bringt der Marokkaner bei weitem nicht die Zweikampfqualität des ehemaligen Leipzigers mit.

Laimer wiederum hatte vor seiner Unterschrift beim FC Bayern im Mittelfeld von RB seine stärksten Auftritte. Tuchel wäre sicher nicht unglücklich, den Österreicher durch den erhofften Mukiele-Deal wieder vermehrt in der Schaltzentrale aufbieten zu können.

Heiko Lütkehus