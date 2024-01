Schalke verkündet Schock-Nachricht für Fans

IMAGO/Thomas Pakusch

Deutliche Preiserhöhungen für die Fans des FC Schalke 04

Wieder mal schlechte Nachrichten für die ohnehin leidgeplagten Fans des FC Schalke 04: Die Preise für Bratwurst, Bier und Co. in der Veltins-Arena werden zum Rückrundenstart in der 2. Bundesliga erhöht - und das kräftig.

Das verkündeten die Königsblauen in einer Mitteilung auf der Vereinswebseite. "Der FC Schalke 04 ist sich seiner Verantwortung in der Stadt Gelsenkirchen und für die Menschen, die hier leben, bewusst - im Sinne der Wirtschaftlichkeit des Clubs ist dieser Schritt nach eineinhalb Jahren der Preisstabilität trotz erheblicher Kostensteigerungen an dieser Stelle nun alternativlos", heißt es in dem Statement.

Als Grund für die Preissteigerungen geben die Schalker unter anderem inflationsbedingt verteuerte Beschaffungskosten an.

Der halbe Liter Bier kostet in der Gelsenkirchener Arena künftig 5,10 Euro statt wie bisher 4,60 Euro. Immerhin: Fans, die einen Sechserträger mit Bier oder Bier-Mischgetränken kaufen, erhalten ab sofort zusätzlich 0,25 Liter Veltins gratis.

Auch andere Getränke wie Coca-Cola (4,90 Euro statt 4,50 Euro) und Wasser (4,20 Euro statt 3,80 Euro) werden deutlich teurer auf Schalke.

FC Schalke 04: Stadionwurst und Pommes ebenfalls teurer

Sämtliche Speisen sind ebenfalls betroffen. Als Beispiele nennt Schalke die beliebte Stadionwurst, die nun für 3,30 Euro statt wie vorher für 3,10 Euro zu haben ist. Die Portion Pommes kostet nun 3,90 Euro statt 3,70 Euro

Erstmals tiefer in die Tasche greifen müssen die S04-Anhänger beim Kracher zum Jahresauftakt gegen den Hamburger SV am Samstag (20:30 Uhr).

Der neue Schalker Vorstandschef Matthias Tillmann hatte die Preiserhöhungen unlängst bereits angekündigt - und diese verteidigt. "Andere Vereine mussten etwas machen und auch wir sind da nicht befreit", sagte der 40-Jährige, pochte jedoch darauf, "so Fan-freundlich wie möglich zu agieren".

Sollte Schalke die Steigerung bei den Einkaufspreisen nicht an die Zuschauer weitergeben, gehe das "zu Lasten unserer Marge", so der Vereinsboss. "Das ist nicht nachhaltig für Schalke 04."