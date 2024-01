Hertha-Präsident Bernstein unerwartet verstorben

unknown

Hertha BSC trauert um Kay Bernstein

Hertha BSC trauert um Präsident Kay Bernstein. Er ist im Alter von 43 Jahren unerwartet verstorben, wie der Zweitligist am Dienstag bekanntgab.

Genauere Umstände zum Tod Bernsteins teilte Hertha BSC nicht mit, in einem Statement war die Rede von einer "furchtbaren Nachricht"

"Der gesamte Verein, seine Gremien und Mitarbeitenden sind fassungslos und zutiefst bestürzt. Die Hertha-Familie trauert mit Kays Hinterbliebenen und ist in dieser schweren Zeit in Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern", hieß es weiter.

Hertha bat zudem darum, "die Privatsphäre der Familie nach diesem schrecklichen Ereignis zu respektieren".

Bernstein hatte in den 1990er-Jahren die Ultras-Gruppierung "Harlekins Berlin" mitgegründet, fungierte dort zeitweise als Capo und engagierte sich in zahlreichen Fan-Initiativen.

Im Sommer 2022 wurde er bei der Mitgliederversammlung von Hertha BSC zum Präsidenten gewählt. Er setzte sich dabei überraschend gegen den favorisierten CDU-Politiker Frank Steffel durch.

Hertha BSC: Große Anteilnahme am Tod von Kay Bernstein

Zahlreiche andere Vereine drückten nach Bekanntgabe von Bernsteins Tod in den sozialen Netzwerken ihre Mitgefühl aus.

"Uns fehlen die Worte. Möge er in Frieden ruhen. Unsere Gedanken sind bei Familie & Freunden", schrieb Eintracht Frankfurt.

"Unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie, allen Angehörigen, Freunden und der Hertha-Familie. Ruhe in Frieden, Kay!", hieß es in einem Post von Borussia Mönchengladbach.

Der VfL Wolfsburg teilte mit: "Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Angehörigen, Freunden und der gesamten Hertha-Familie. Ruhe in Frieden."

Der FC Schalke 04 zeigte sich "schockiert" und erklärte: "Unser Beileid und Mitgefühl gilt der Familie Bernstein, den Freunden und Hertha BSC."

"Was für eine schockierende Nachricht – unfassbar. Unser Mitgefühl gilt der Familie, allen Freunden und Angehörigen. Viel Kraft Euch in dieser Zeit", war in einer Reaktion von Borussia Dortmund zu lesen.

Hertha BSC steht in der 2. Bundesliga nach 17 Spieltagen auf dem siebten Platz. Am Sonntag bestreitet die Mannschaft von Trainer Pál Dárdai im Olympiastadion das erste Spiel des Jahres gegen Fortuna Düsseldorf.