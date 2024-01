Offensiv-Star des FC Bayern ruft "großes Interesse" hervor

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Jamal Musiala (r.) jubelt beim FC Bayern

Der FC Bayern will Jamal Musiala unbedingt langfristig im Verein halten. Der offensive Mittelfeldspieler soll aufgrund seiner steilen Entwicklungskurve aber das Interesse vieler internationaler Topklubs wecken. Nun wird wieder einmal über einen möglichen Wechsel in Richtung Premier League spekuliert.

Laut dem spanischen Portal "fichajes.net" ruft Musiala "großes Interesse" beim FC Chelsea, FC Arsenal, FC Liverpool sowie bei Manchester City hervor. Konkrete Details werden in dem entsprechenden Bericht allerdings nicht genannt. Musialas Marktwert wird in diesem Zusammenhang aber auf rund 100 Millionen Euro taxiert.

Der FC Bayern dürfte jedoch alles daran setzen, seinen Ausnahmekönne langfristig an sich zu binden. Der Vertrag von Musiala ist noch bis 2026 datiert. Im Falle einer Unterschrift winkt eine satte Gehaltserhöhung.

"Ja sicher, aus unserer Sicht wäre es am schönsten, wenn Jamal ganz lange beim FC Bayern bleibt", meinte Münchens Sportdirektor Christoph Freund gegenüber "Bild". Musiala sei bereits jetzt ein "großes Gesicht des FC Bayern", stellte der Kaderplaner klar.

Verbleib beim FC Bayern? Jamal Musiala "ganz entspannt"

Der Offensivmann zeigte sich bezüglich seiner sportlichen Zukunft zuletzt betont gelassen. Er sei "ganz entspannt", meinte Musiala im Dezember gegenüber der "Abendzeitung". "Ich bekomme super Input von Thomas und seinem Team. Er arbeitet im Detail und gibt mir viele Tipps, damit ich mich verbessern kann, das gefällt mir", schwärmte der 20-Jährige von Cheftrainer Tuchel.

Musiala war im Sommer 2019 vom FC Chelsea in die Nachwuchsabteilung des FC Bayern gewechselt. An der Säbener Straße legte der Rechtsfuß in der Folge einen kometenhaften Aufstieg hin. Inzwischen kommt Musiala, der auch die englische Staatsbürgerschaft besitzt, auf 25 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft.