Brisante Rücktritts-Gerüchte um Xavi

IMAGO/NGEL RIVERO

Xavi ist beim FC Barcelona nicht mehr unumstritten

Nach der krachenden 1:4-Pleite im spanischen Supercup gegen Real Madrid wachsen die sportlichen Sorgen beim FC Barcelona. Der längst nicht mehr unumstrittene Trainer Xavi Hernández soll seinen Rücktritt angekündigt haben - unter einer bestimmten Bedingung.

Wie die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" berichtet, wird die 43 Jahre alte Vereinsikone nach der laufenden Saison dann ihren Posten zur Verfügung stellen, wenn Barca titellos bleibt. Xavi werde sich dann eingestehen, dass sein Projekt als Chefcoach seines Herzensvereins gescheitert ist, heißt es.

Bemerkenswert: Ein vorzeitiger Rauswurf des Weltmeisters von 2010 und Europameisters von 2008 und 2012 soll bei Barca vor allem deswegen kein Thema sein, weil sich der finanziell angeschlagene Klub eine mögliche Abfindung nicht leisten kann. Diese würde fällig werden, weil Xavis Vertrag noch bis zum 30. Juni 2025 datiert ist.

Aktuell soll der frühere Spielmacher aber noch davon überzeugt sein, das Ruder herumreißen zu können. Um dieses Ziel zu erreichen, habe er darum gebeten, bis zum Saisonende in Ruhe arbeiten zu können, heißt es in dem Bericht.

Spekulationen um ein Ende der Ära Xavi bei Barca halten sich seit Wochen hartnäckig. In der Klub-Führung um Präsident Joan Laporta soll die Kritik an ihm wegen der ausbleibenden Weiterentwicklung der Mannschaft wachsen.

Prominente Trainer beim FC Barcelona gehandelt

Prominente Nachfolger wie Hansi Flick, Julian Nagelsmann und sogar Jürgen Klopp und Thomas Tuchel werden bereits gehandelt. Zudem soll Míchel, Erfolgscoach des Überraschungsteams FC Girona, ein Thema in Barcelona sein.

Dass Barca unter Xavis Regie 2023/2024 am Ende mit leeren Händen da steht, ist nicht unwahrscheinlich.

In La Liga beträgt der Rückstand auf Platz eins schon acht Zähler, allerdings bei einem Spiel weniger als Tabellenführer Girona. In der Champions League wartet im Achtelfinale das Duell gegen Italiens Meister SSC Neapel, in der Copa del Rey geht es in der Runde der letzten 16 gegen Drittligst Unionistas CF.