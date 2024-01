Müller über Reservistenrolle: "Muss man aushalten können"

IMAGO

Thomas Müller stand zuletzt mal wieder in der Startelf des FC Bayern

Thomas Müller hat noch vor Jahresfrist im Dezember seinen laufenden Vertrag beim FC Bayern vorzeitig bis 2025 verlängert. Das Kluburgestein will damit in München bleiben, auch wenn er sportlich längst nicht mehr unersetzlich ist.

Sieben Mal stand Thomas Müller in der laufenden Bundesliga-Saison erst in der Startelf des deutschen Rekordmeisters, hat insgesamt erst ein Saisontor im deutschen Fußball-Oberhaus zu Buche stehen. Trotz dieser mageren Bilanz und dem verlorenen Stammplatz stand für den deutschen Nationalspieler schnell fest, dass er auch weiterhin Teil des FC Bayern bleiben wolle.

"Ich hatte von April bis Juli ein paar körperliche Probleme. Wenn der Körper nicht mehr will, wird es schwierig. Dann muss man darüber nachdenken (über ein mögliches Karriereende, Anm. d. Red.). Als ich dann wieder schmerzfrei war, habe ich die Freude, jeden Tag auf dem Platz zu stehen, wiedergefunden", meinte Müller im Gespräch mit der "Sport Bild".

Sein Wunsch, auch über den Sommer 2024 und die bevorstehende Heim-EM hinaus noch aktiv zu bleiben, habe sich dann recht schnell entwickelt, wie der 34-Jährige bestätigte.

Müller klar: "Wir wollen Meister werden!"

Auch der verlorene Stammplatz beim FC Bayern unter Cheftrainer Thomas Tuchel hat Müller nicht davon abgebracht, bis 2025 weiterspielen zu wollen bei den Münchnern. "Wir sind hier beim FC Bayern an der absoluten Spitze der Fußball-Nahrungskette. Da ist kein Platz für 'er nimmt die Entscheidung des Trainers nicht gut auf' [...] Die Trainer sollten ein gewisses Maß an Härte gegenüber ihren Spielern an den Tag legen dürfen. Als Spieler muss man das aushalten können, sonst kommt man nicht weit", hat der Offensiv-Allrounder seine neue Rolle innerhalb des Team ohnehin längst angenommen.

Vor der am Sonntag beginnenden Bundesliga-Rückrunde gegen Werder Bremen (ab 15:30 Uhr) stellte Müller derweil noch einmal klar, dass für ihn selbst nur der Gewinn seiner 13. deutschen Meisterschaft infrage komme: "Wir haben große Ziele und haben alles selbst in der Hand. Unser Fokus liegt auf unserem eigenen Spiel. Wir wollen Meister werden", sagte der Routinier in dem Interview auf das Titelrennen mit Wintermeister Bayer Leverkusen angesprochen.