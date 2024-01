Becker-Appell an den Fußball: "Bitte nachmachen!"

IMAGO

Boris Becker äußerte sich zur deutschen Handball-Nationalmannschaft

Bei den großen Turnieren erfreut sich die deutsche Handball-Nationalmannschaft regelmäßig großer Beliebtheit und großem Interesse. So auch in diesem Jahr bei der Heim-Europameisterschaft. Während des Gruppenspiels gegen die Auswahl Frankreichs (Endstand 30:33) meldete sich am Dienstagabend auch Tennis-Legende Boris Becker zu Wort.

Die ehemalige Nummer eins der Tennis-Welt war schon inmitten der ersten Halbzeit von der Leistung der DHB-Mannschaft gegen Olympiasieger Frankreich begeistert.

Er war vor allem von dem Einsatzwillen der Mannen von Bundestrainer Alfred Gislason angetan und sendete via X (ehemals Twitter) eine klare Botschaft in Richtung der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft: "Ich schaue mir gerade das Spiel Deutschland gegen Frankreich an! Liebe Fußballer, seht ihr die Leidenschaft und Kompromisslosigkeit bei unseren Spielern?", fragte der 56-Jährige.

Vor über 14.000 Zuschauern in Berlin boten die deutschen Handballer dem Rekordweltmeister aus Frankreich von Beginn an Paroli, führten nach einem hervorragenden Start zeitweise sogar mit drei Toren Vorsprung (4:1).

Deutschland startet am Donnerstag in die Hauptrunde

Auch, wenn die Partie noch im ersten Durchgang in Richtung der Franzosen kippte (Halbzeitstand 15:17 aus deutscher Sicht) und am Ende mit drei Toren Unterschied verloren ging, Boris Becker richtete hinsichtlich Engagement und Leidenschaft einen klaren Appell an die Kollegen aus dem Fußball, die in diesem Jahr ebenfalls noch eine Europameisterschaft in Deutschland austragen werden: "Bitte bei der Heim-EM nachmachen", schrieb der dreimalige Wimbledon-Sieger in den sozialen Medien.

Die deutschen Handballer schlossen am Dienstagabend mit der Partie gegen Frankreich die erste Gruppenphase ab, ehe es am kommenden Donnerstag mit dem ersten Hauptrundenspiel gegen Island weitergehen wird. Sowohl das DHB-Team als auch Frankreich standen bereits vor dem Anpfiff sicher in der nächsten Runde.