Bayern-Star Müller schreibt den BVB ab

Thomas Müller (M.) spielte zuletzt im November mit dem FC Bayern gegen den BVB

Thomas Müller glaubt nicht mehr daran, dass Borussia Dortmund noch in den laufenden Titelkampf in der Fußball-Bundesliga wird eingreifen können. Der Rückstand nach der abgeschlossenen Hinrunde auf Wintermeister Bayer Leverkusen und den FC Bayern als Tabellenzweiten ist schlichtweg zu groß, glaubt der FCB-Star.

"Ich glaube nicht, dass Dortmund in dieser Saison am letzten Spieltag noch um die Meisterschaft kämpft", legte sich Müller im Gespräch mit der "Sport Bild" fest.

Der BVB hatte zwar den Jahresauftakt 2024 am letzten Samstagabend mit 3:0 beim SV Darmstadt erfolgreich gestaltet, weist aber weiterhin einen riesigen Rückstand in der Tabelle auf. Spitzenreiter Bayer Leverkusen ist bereits auf 15 Punkte enteilt, der FC Bayern liegt mit elf Zählern mehr (bei einem Spiel weniger) ebenfalls klar vor den Schwarz-Gelben.

Mit Blick auf die formidable Hinrunde der Werkself aus Leverkusen zeigte sich der 34-Jährige derweil ebenfalls noch verhalten, will sich lieber auf seine eigene Mannschaft konzentrieren: "Wir wollen Meister werden! Das ist das Einzige, was in meinem Kopf eine Rolle spielt. Wie es den Leverkusenern dabei geht, wird man dann sehen."

Gleichwohl zollte er den Rheinländern um Cheftrainer und Ex-Bayern-Star Xabi Alonso seinen Respekt, wie Müller weiter ausführte: "Wir haben Anerkennung für die Leistung von Leverkusen, aber mehr auch nicht. Am Spieltag schaust du, gegen wen sie spielen, und versuchst, das Ergebnis mitzubekommen. Dann hoffst du: 'Hey, jetzt lasst mal was liegen!' Und wenn du wieder feststellst, zur Halbzeit steht es 3:0 – dann sagst du dir: Okay, verdammt! Dann müssen wir es nächste Woche wieder probieren."

Müller traut FC Bayern Gewinn der Champions League zu

Neben der Bundesliga hat sich der FC Bayern in dieser Saison auch in der Königsklasse wieder große Ziele auferlegt. Auch Klub-Urgestein Thomas Müller träumt noch vom dritten Henkelpott in seiner Karriere nach 2013 und 2020.

"Das Potenzial ist da. Ich wüsste jetzt auch aktuell keine Mannschaft in Europa, die komplett über den anderen schwebt wie zum Beispiel Manchester City in der letzten Saison. Grundsätzlich haben wir die Voraussetzungen, in Europa vorne mitzuspielen. Nicht mehr und nicht weniger. Den Rest müssen wir in der Rückrunde erst mal beweisen", legte sich der Routinier fest.