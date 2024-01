Weitere Details zum Sancho-Comeback enthüllt

IMAGO/Steinbrenner

Jadon Sancho (M.) ist bis Sommer zurück beim BVB

Ein Medienbericht hat enthüllt, wer maßgeblich an der Rückholaktion von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund beteiligt war und wie der Deal um die Leihe zum BVB am Ende zustandekam.

Jadon Sancho ist zurück bei Borussia Dortmund. Und wie! Am vergangenen Wochenende wirbelte der Offensivmann nach seiner Einwechslung in der 55. Minute beim Gastspiel des BVB in Darmstadt über das Feld, war links wie rechts zu finden. Zudem führte sich der Engländer, der bis Saisonende ausgeliehen ist, gleich mustergültig mit einer Vorlage zum vorentscheidenden 2:0 beim späteren 3:0-Sieg ein.

Nach der Partie zeigten sich sowohl Sancho als auch die Dortmunder Verantwortlichen extrem glücklich, dass der 23-Jährige, der die Borussia im Sommer 2021 für 85 Millionen Euro zu Manchester United verlassen hatte, wieder da ist. Damit sich Sancho noch wohler fühlt, sucht der BVB derzeit intensiv nach einer passenden Wohnung für den Engländer.

Dass Sancho sich überhaupt für ein Comeback an seiner alten Wirkungsstätte entschied, bei der er zwischen 2017 und 2021 so erfolgreich war (137 Spiele, 50 Tore, 64 Vorlagen, DFB-Pokal- und Superpokal-Sieg), haben die Schwarz-Gelben laut "Sport Bild"-Informationen initial BVB-Boss Hans-Joachim Watzke zu verdanken.

Dieser soll in der Phase, als sich Sancho mit ManUnited-Teammanager Erik Ten Hag überwarf, intensiv via Messenger nachgehakt haben, wie es dem Offensivmann gehe und was alles vorgefallen sei. Nachdem Sancho seine Probleme geschildert habe, soll Watzke dem 23-Jährigen als Schlussfolgerung schlicht "Komm zurück" geschrieben haben.

BVB besorgt Sancho-Daten aus England

Daraufhin sei dann ein Dauerkontakt zwischen Sancho und den BVB-Verantwortlichen entstanden, heißt es weiter im Magazin. Sanchos Ansinnen: Unter BVB-Coach Edin Terzic wieder zu jenem herausragenden Spieler zu werden wie in der damaligen Zeit.

Während der Bundesligist sich aus England die Fitnessdaten von Sancho besorgte, um zu schauen, ob er trotz der Verbannung ins Training des United-Nachwuchses noch auf der Höhe ist, schoben Sportchef Kehl und Terzic zwischen Weihnachten und Silvester einen Videocall mit Sancho an, der laut dem Bericht den Durchbruch gab. Sancho soll versichert haben, nur zum BVB zu wollen.

In den folgenden Verhandlungen mit der Manchester-Seite soll Kehl nach "Sport Bild"-Infos knallhart agiert und die finanziellen Bedingungen diktiert haben, nämlich, dass der BVB lediglich vier Millionen Euro für das halbe Leihjahr zahlen würde, inklusive Gebühren.

United ging demnach zähneknirschend darauf ein, so dass Sanchos Halbjahressalär von fast neun Millionen Euro zu drei Millionen Euro vom BVB übernommen wird, weitere drei Millionen zahlt der englische Rekordmeister aus, auf den Rest verzichtet Sancho bekanntermaßen.

In Dortmund soll Sancho nun wieder der Alte werden, damit ManUnited ihn im Sommer teuer verkaufen kann. Denn wie es weiter heißt, habe der Offensivmann nicht nur ten Hag, sondern auch zahlreiche Spieler gegen sich aufgebracht. Ob der BVB allerdings im Sommer angesichts der zu erwartenden hohen Ablöse zugreifen kann, ist offen.