Überraschende Transfer-Gerüchte um Kimmich

IMAGO/RHR-FOTO

Joshua Kimmich wird beim FC Bayern als Wechsel-Kandidat gehandelt

Um einen möglichen Abgang von Joshua Kimmich vom FC Bayern rankten sich zuletzt zahlreiche Spekulationen. Nun gibt es ein neues und durchaus überraschendes Wechsel-Gerücht.

Wie "Sport Bild" berichtet, hat Newcastle United wegen des 28 Jahre alten Nationalspielers angefragt. Der ehemalige Champions-League-Gegner von Borussia Dortmund verfügt zwar dank seiner Investoren aus Saudi-Arabien über große finanzielle Mittel. Sportliche gehören die Magpies aber nicht zur Crème de la Crème. Aktuell belegen sie in der Premier League nur Tabellenplatz zehn. Ein Wechsel Kimmichs nach Newcastle wäre dementsprechend eine echte Sensation.

Bislang wurden vor allem die absoluten Schwergewichte des europäischen Fußballs mit dem Mittelfeld-Strategen in Verbindung gebracht: der FC Barcelona, Manchester City und zuletzt auch Paris Saint-Germain. Saudi-arabische Klubs sollen sich allerdings ebenfalls mit der Personalie beschäftigen.

Dem aktuellen Bericht zufolge hat Kimmich, dessen Vertrag beim FC Bayern 2025 ausläuft, nicht vor, zeitnah eine Entscheidung über seine Zukunft zu treffen. Er wolle sich zunächst einmal auf die Stabilisierung seiner zuletzt oft durchwachsenen Leistungen konzentrieren, heißt es.

"Irgendwann mal" Gespräche zwischen Joshua Kimmich und dem FC Bayern

"Irgendwann mal" werde es Gespräche mit dem FC Bayern geben, kündigte der frühere Stuttgarter und Leipziger zuletzt selbst an. Laut "Sport Bild" wird dabei dann schon federführend der designierte Sportvorstand Max Eberl mit am Tisch sitzen.

Ein Verbleib Kimmichs in München soll nicht mehr in Stein gemeißelt sein. Zuletzt schrieb der "kicker", alle Spieler außer Manuel Neuer, Thomas Müller und Harry Kane stünden in den kommenden Monaten beim deutschen Rekordmeister auf dem Prüfstand.

Klar ist: Kimmich zählt mit angeblich 20 Millionen Euro zu den Top-Verdienern im Kader des FC Bayern. Daher werden auch Top-Leistungen von ihm erwartet.