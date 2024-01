FC Bayern hofft auf Mega-Deals im Sommer

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Der FC Bayern reist offenbar nach Asien

Der FC Bayern wird sich im Sommer offenbar wieder auf Marketing-Tour nach Asien begeben. Im Visier: lukrative Sponsorenverträge.

Das berichtet "Sport Bild". Demnach fliegt der Tross des deutschen Rekordmeisters am 29. Juli zunächst nach China, danach geht es weiter nach Südkorea, der Heimat von Sommer-Neuzugang Minjae Kim.

Der FC Bayern hoffe, dort "große" Werbe-Deals abschließen zu können, heißt es.

Bereits im vergangenen Sommer waren die Münchner nach Asien gereist, damals nach Japan und Singapur. Unter anderem gab es dort Testspiele gegen Manchester City und Kawasaki Frontale sowie öffentliche Trainingseinheiten. Was genau in China und Südkorea geplant ist, ist noch nicht bekannt.

Der FC Bayern hatte 2022 nach dem Ende der Corona-Pandemie seine sommerlichen Reisetätigkeiten wieder aufgenommen, mit einer US-Tour. Die regelmäßigen Trips nach Übersee gehören zur Internationalisierungsstrategie des Klubs. In New York, Shanghai und Bangkok unterhält der Bundesliga-Branchenprimus inzwischen eigene Büros.

Darum geht der FC Bayern ins Ausland

"Der FC Bayern ist eine international starke Marke, und dem wollen und müssen wir gerecht werden - auch wenn immer klar ist, dass unsere Wurzeln in Bayern und München liegen", sagte der scheidende Marketing-Vorstand Andreas Jung im Frühjahr 2023 gegenüber Vereinsmedien. "In Asien erleben wir eine hohe Emotionalität beim Thema Fußball. In den USA gibt es hingegen bereits vier etablierte Top-Sportarten – da ist der Fußball schwieriger zu platzieren."

Die Internationalisierung sei für den FC Bayern "eine Chance - sie ist keine Einbahnstraße. "Wir müssen offen für neue Impulse und lernwillig sein. Deutschland legt zu Recht viel Wert auf seine Traditionen und auf das, was man alles erreicht hat. Aber wir müssen mit der Zeit und der Welt Schritt halten. Hier ist der Austausch mit der Welt ein wichtiger Bestandteil unserer gesellschaftlichen Entwicklung."