Bericht: Geraerts von Zustand der S04-Stars "erschrocken"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Karel Geraerts (M.) hat mit dem FC Schalke 04 noch einiges vor

Seit Mitte Oktober ist Karel Geraerts Trainer des FC Schalke 04, der Belgier übernahm die Geschicke vom entlassenen Thomas Reis. Dass beim Zweitligisten damals einiges im Argen war, dürfte auf der Hand gelegen haben. Der Zustand der Mannschaft soll den neuen Coach aber dennoch negativ überrascht haben. Immerhin: Mittlerweile ist vieles anders, besser, geworden.

Als Karel Geraerts am 9. Oktober 2023 beim FC Schalke 04 als neuer Trainer vorgestellt wurde, erklärte er unter anderem, dass er "frisch und neu" in den Klub komme und seine "Energie in die Mannschaft bringen" werde. Dass eben jene Mannschaft jedoch selbst kaum Energie hatte, um den vom Belgier gewünschten Fußball zu spielen, der auf hoher Laufintensität beruht, hätte Geraerts aber wohl nicht gedacht.

Wie die "Sport Bild" berichtet, sei Geraerts bei seinem Antritt im Herbst "erschrocken über den körperlichen Zustand" der S04-Stars gewesen. Intern soll er dies auch angeprangert haben.

Dementsprechend musste der 42-Jährige in den letzten Monaten intensiv nachjustieren. Das Gute: Die neuen Fitnesspläne haben gewirkt und wurden offenbar (auch) in der Winterpause bestens vom Team umgesetzt. Im Bericht des Magazins heißt es weiter, dass Geraerts mittlerweile "sehr zufrieden" mit dem Zustand der Spieler sei. Alle individuellen Vorgaben seien konsequent umgesetzt worden.

Doch nicht nur das. In der Schalke-Kabine, die in der jüngeren Vergangenheit berüchtigt für ihre Probleme war, soll nun eine deutlich bessere Stimmung herrschen. Das liegt laut "Sport Bild" an verschiedenen Maßnahmen des Coaches.

Schalke-Torwart gewinnt Punktewettbewerb

Dieser führte zur Auflockerung zuletzt ein internes Punktesystem, das nun ausgewertet wurde. "Im Trainingslager haben wir nebenbei einen Wettbewerb organisiert. Man konnte in mehreren Spielen Punkte sammeln – auf dem Platz, wie zum Beispiel durch Lattenschießen, oder auch daneben, etwa bei einem Quiz", zitiert das Blatt den Trainer, der zudem verriet: "Michael Langer war der Beste."

Geraerts weiter: "Die letzten sechs müssen eine unangenehme Aufgabe übernehmen. So was ist gut für die Stimmung in der Kabine. Am Ende sitzen alle zusammen und machen darüber Witze."

Wichtig sei vor dem Rückrundenstart am Samstagabend gegen Hertha BSC (20:30 Uhr), "dass die Stimmung so bleibt, wenn ich meine erste Startelf, meinen ersten Kader bekannt gebe", traute Geraerts dem Braten wohl doch noch nicht so ganz.