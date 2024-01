Medien: FC Bayern hat nächsten Leipzig-Star im Blick

IMAGO/Christian Schroedter

Xavi Simons (M.) hat es den Kaderplanern des FC Bayern angetan

In den vergangenen Jahren hat sich der FC Bayern ein ums andere Mal bei Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig bedient. Nun geht der Münchner Blick erneut in Richtung Sachsen. Ob es mit einem Transfer klappt, liegt aber nicht an den Leipzigern.

Xavi Simons von RB Leipzig hat sich nach Angaben von "Sport Bild" auf die Liste des FC Bayern gespielt. Der junge Niederländer kam erst im vergangenen Sommer auf Leihbasis zum amtierenden Pokalsieger, wo er mit teils überragenden Leistungen in der Hinrunde überzeugen konnte.

Die Zahlen, die nun offenbar auch die Münchner auf den Plan gerufen haben dürften: In jedem Pflichtspiel von RB Leipzig in der laufenden Spielzeit wurde der 20-Jährige von seinem Cheftrainer Marco Rose eingesetzt. Simons lieferte in 17 Bundesliga-Partien vier Tore und sieben Vorlagen, in der Champions League gelangen ihm zudem je zwei Treffer und Vorlagen in sechs Spielen. Allein in den beiden Pokalspielen der Leipziger blieb er ohne direkte Torbeteiligung.

Nicht verwunderlich, dass die Verantwortlichen bei RB Leipzig längst schon darum bemüht sind, das Leihgeschäft mit Simons' Stammverein Paris Saint-Germain um eine weitere Saison zu verlängern.

Nicht nur der FC Bayern: Topklubs heiß auf Xavi Simons

Der inzwischen entlassene ehemalige Sportchef Max Eberl, der nun einem "Sky"-Bericht zufolge wiederum kurz vor einem Engagement als Sportvorstand beim FC Bayern steht, hatte schon im vergangenen September im "kicker" bekräftigt, man habe die "klare Intention", Simons zu halten.

Laut "Sport Bild" wollen bislang aber weder PSG noch der Spieler selbst eine Entscheidung über einen Verbleib in Leipzig treffen. Womöglich liegt dies auch daran, dass mit dem FC Barcelona, Inter Mailand und dem FC Arsenal auch weitere Topklubs inzwischen Interesse an einer Verpflichtung zeigen.

Bei Paris Saint-Germain steht der elffache Nationalspieler der Niederlanden noch bis 2027 unter Vertrag.