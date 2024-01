Nach Bayern-Gerüchten: Interesse an Zirkzee nimmt zu

IMAGO/Maurizio Borsari

Schlägt Joshua Zirkzee in Zukunft noch einmal beim FC Bayern auf?

Joshua Zirkzee verließ den FC Bayern vor rund anderthalb Jahren in Richtung Bologna, mit Blick auf den kommenden Sommer ist einem Bericht zufolge eine Rückholaktion denkbar. Doch es gibt offenbar reichlich Konkurrenz.

Das Interesse an den Diensten von Stürmer Joshua Zirkzee wächst stetig an. Wie der Transfer-Reporter Ekrem Konur beim Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter, mitteilte, steht der Niederländer nun auch bei den Premier-League-Klubs West Ham United und Wolverhampton Wanderers auf dem Zettel. Beide Klubs behalten die Situation von Zirkzee fest im Blick, so Konur.

Zuvor hatte der TV-Sender "Sky" über Überlegungen des englischen Rekordmeisters Manchester United berichtet. Die Red Devils arbeiten demnach derzeit an einem Transfer im Winter - den der FC Bologna bislang jedoch kategorisch ablehne.

Da im Arbeitspapier des 22-Jährigen allerdings eine ab Sommer greifende Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro verankert sein soll, könnte es dem Bericht zufolge erst nach der laufenden Spielzeit zu einem Wechsel kommen.

Wie Bologna-Manager Marco Di Vaio kurz vor dem Jahreswechsel allerdings klargestellt hatte, gelte diese Ausstiegsklausel "nur für Bayern München". Für alle weiteren Klubs sei der Preis frei verhandelbar.

FC Bayern sicherte sich Weiterverkaufsklausel

Der deutsche Rekordmeister hatte sich beim Transfer im Sommer 2022 eine Rückkaufklausel zusichern lassen. Wie hoch diese ausfällt, ist je nach Medienbericht unterschiedlich. Die Zahlen variierten von zwischen 20 und 25 Millionen bis hin zu 40 Millionen Euro. Wie "Sky" vermeldete, ziehen die Münchner Kaderplaner mittlerweile tatsächlich eine Rückholaktion in Erwägung.

Ebenfalls vereinbart wurde eine Weiterverkaufsbeteiligung für den FC Bayern. Diese soll "Bild" zufolge bei 50 Prozent liegen, wodurch die Münchner bei einem zukünftigen Transfer zu einem anderen Klub mächtig abkassieren würden.

Joshua Zirkzee hat sich mit Leistungen in der aktuellen Saison ins Schaufenster europäischer Klubs geschossen. Auch die AC Mailand, Juventus Turin und der FC Arsenal zeigen laut Transfer-Experte Konur Interesse.