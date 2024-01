Kane-Transfer? Insider rechnet mit United-Vorstoß

IMAGO/Ulmer

Harry Kane ist schon nach wenigen Monaten voll und ganz beim FC Bayern angekommen

Die Ära von Harry Kane beim FC Bayern hat zwar gerade erst begonnen, doch das soll den englischen Rekordmeister Manchester United nicht davon abhalten, beim Superstar einen Transfer-Vorstoß im kommenden Sommer zu wagen.

Wie der "Telegraph"-Journalist und "BBC"-Podcaster Luke Edwards im Transfer-Podcast des britischen Rundfunk-Riesen erklärte, rechnet er damit, dass sich Manchester United im Sommer 2024 um Harry Kane bemühen wird.

Grund ist in seinen Augen der anstehende Einstieg von Sir Jim Ratcliffe bei den Red Devils. Dem Milliardär gehören bald 25 Prozent des Klubs. Er soll und will rund um das Old Trafford für frischen Wind sorgen und entsprechend viel Geld in die Hand nehmen, um den Kader aufzurüsten. Für Edwards ist klar: Kane wird eines seiner Ziele.

"Sehe nicht, dass der FC Bayern ihn ziehen lässt"

"Es gibt [Victor] Osimhen bei Napoli und Harry Kane beim FC Bayern. Ich denke, dass sich Manchester United im Sommer um sie bemühen wird", sagte Edwards. Laut Einschätzung des Journalisten wäre es für United "wahrscheinlich leichter", Kane aus München loszueisen als noch vor einem Jahr aus Tottenham.

Was Edwards aber auch sagt: Der FC Bayern wird seinen neuen Superstar ganz sicher nicht nach einem Jahr schon wieder abgeben. "Ich sehe nicht, dass Bayern ihn im Sommer ziehen lässt. Und ich sehe um ehrlich zu sein auch nicht, dass Kane zurück nach England will."

Kane beim FC Bayern auf Rekordkurs

Ob United wirklich einen Vorstoß wagt, ist zwar nicht auszuschließen. Absehbar ist dafür aber schon jetzt die Absage der Münchner, die sich im vergangenen Sommer für Kane finanziell so weit aus dem Fenster lehnten, wie für keinen Spieler zuvor in der Vereinsgeschichte.

Dieses Vertrauen zahlte der Engländer in seinen ersten Monaten an der Isar mit haufenweise Toren zurück. In 23 Pflichtspieleinsätzen für die Münchner traf Kane bereits 26 Mal. In der Bundesliga schickt er sich mit 22 Treffen nach 16 Spielen bereits an, den Allzeitrekord von Robert Lewandowski (41 Tore) zu brechen.