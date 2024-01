Barca-Beben? Xavi lässt mit Selbstkritik aufhorchen

IMAGO/Pressinphoto/Icon Sport/Shutterstock

Für Xavi läuft es beim FC Barcelona aktuell nicht rund

Beim FC Barcelona will es in der laufenden Saison noch nicht wirklich rund laufen. Aufgrund dessen rückt Cheftrainer Xavi beim spanischen Meister zunehmend in den Fokus. Der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldmann hat nun mit deutlichen Worten aufhorchen lassen.

"An dem Tag, an dem meine Spieler mir nicht mehr folgen, werde ich meine Koffer packen und gehen", äußerte sich Xavi am Mittwoch: "Wenn mir jemand sagt, dass es ein Problem gibt, werde ich gehen. Ich liebe diesen Verein. Ich bin hier, um ihm etwas zu bringen. Wenn ich das nicht schaffe, gehe ich nach Hause."

Der 43-Jährige steht seit November 2021 bei seinem Herzensverein an der Seitenlinie. Nachdem Barca in der vergangenen Saison die Primera División gewinnen konnte, hinkt der Klub aktuell hinterher. So hat der FC Barcelona momentan acht Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Girona (bei einem absolvierten Spiel weniger).

FC Barcelona verliert gegen Real Madrid

Zudem ging das Supercopa-Finale gegen Erzrivale Real Madrid zuletzt mit 1:4 verloren. Die Stimmung in der Mittelmeer-Metropole ist somit alles andere als rosig. "Wenn ich letztes Jahr nicht LaLiga gewonnen hätte, wäre ich nicht mehr hier", übte Xavi deutliche Selbstkritik.

"Als die Eigentümer mich aus Katar verpflichteten, sagten sie, es sei einer der schlimmsten Momente in der Geschichte des Vereins", führte der Coach aus: "Und wir sind dabei, die Dinge zu ändern. Ich bin ruhig, ich habe drei Titel zu gewinnen. Ich denke, wir sind dem Erfolg näher als dem Scheitern."

FC Barcelona: Verliert Xavi das Vertrauen der Spieler?

Xavi hatte vor seinem Engagement beim FC Barcelona den Klub Al-Sadd SC aus Katar trainiert.

Der TV-Sender "ESPN" hatte zuletzt unter Berufung auf mehrere nicht genannte Quellen berichtet, der Weltmeister von 2010 habe bei Barca mittlerweile den Rückhalt bei einigen seiner Spieler verloren.