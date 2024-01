Tuchel stellt klar: "Wir wissen, was wir wollen"

IMAGO

Erhält Thomas Tuchel neue Spieler beim FC Bayern?

Der FC Bayern bastelt derzeit an seinem Kader für die zweite Saisonhälfte. Besonders Nordi Mukiele wird dieser Tage intensiv mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht. Cheftrainer Thomas Tuchel will sich aber nicht in die Transfer-Karten blicken lassen.

Der FC Bayern hat mit Eric Dier bereits einen neuen Mann für die Innenverteidigung verpflichtet. Nun soll auch noch Verstärkung für die rechte Abwehrseite her. Nordi Mukiele ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge die Münchner Wunschlösung. Allerdings lässt eine Verpflichtung noch auf sich warten.

Sportdirektor Christoph Freund dürfte sich in intensivem Austausch mit Mukieles Klub Paris Saint-Germain befinden. Der Kaderplaner reiste unlängst in das Trainingslager des FC Bayern nach Portugal nach.

"Er [Freund] hat keinen Spieler dabei, das ist normalerweise inakzeptabel. Aber wir lassen es ihm noch einmal durchgehen", scherzte Cheftrainer Tuchel im Gespräch mit "Sky".

"Neuigkeiten gibt es noch keine, ansonsten hätten wir euch natürlich informiert", hielt sich der 50-Jährige bezüglich möglicher Transfers bedeckt.

FC Bayern: Kommt Mukiele? Tuchel setzt Transfer-Pokerface auf

Auch auf konkrete Nachfrage nach Mukiele, dessen Vertrag bei PSG bis 2027 läuft, ließ sich Tuchel keine neuen Informationen entlocken.

"Wenn überhaupt etwas über die Bühne gehen soll, egal welcher Deal, dann hilft es ungemein, nicht vorher darüber zu reden, sonst verärgert man alle beteiligten Parteien und das wollen wir natürlich nicht", sagte der Bayern-Coach.

Er habe "Vertrauen in das, was wir machen und habe großes Vertrauen in Christoph", sprach Tuchel über die Zusammenarbeit mit Freund. "Wir wissen, was wir wollen und versuchen die Dinge möglich zu machen", so der Hauptübungsleiter, der sich selbst auf die Arbeit mit der Mannschaft fokussieren will.