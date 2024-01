Wechsel oder Verbleib? Entscheidung von Guirassy enthüllt

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Serhou Guirassy bleibt dem VfB Stuttgart offenbar treu

Der VfB Stuttgart konnte sich während der Hinrunde auf die Tore von Serhou Guirassy verlassen. Gleichzeitig wurde immer wieder über einen möglichen Wechsel des Angreifers spekuliert. Einen solchen wird es aber zumindest im Winter wohl nicht geben.

"Sky"-Informationen zufolge will Guirassy vorerst beim VfB Stuttgart bleiben. Der 27-Jährige soll die Verantwortlichen demzufolge bereits über seinen Entschluss informiert haben.

Der VfB Stuttgart kann somit aller Voraussicht nach auch in der Rückrunde auf Guirassy zählen. Der Mittelstürmer hat im bisherigen Saisonverlauf für Furore gesorgt. So steuerte Guirassy in 16 Pflichtspielen ganze 19 Treffer bei und hat hierdurch einen großen Anteil am Erfolg der Schwaben.

Zuletzt wurde immer wieder über eine Ausstiegsklausel im Arbeitspapier des Torgaranten berichtet. Wie "Bild" und "Sky" übereinstimmend vermelden, ist diese mittlerweile ausgelaufen. Bis zur Monatsmitte hätte ein Klub demnach die rund 17,5 Millionen Euro an den VfB Stuttgart überweisen müssen, heißt es.

Guirassy weilt aktuell mit der Nationalmannschaft von Guinea beim Afrika-Cup. Im Anschluss wird der zuletzt angeschlagene Routinier wohl weiter für den VfB Stuttgart auflaufen. Guirassy besitzt im Ländle noch ein Arbeitspapier bis zum Sommer 2026.

VfB Stuttgart will "eine Mannschaft aufbauen"

Der VfB Stuttgart fürchtet laut Klubchef Alexander Wehrle ohnehin keinen großen Ausverkauf.

"Bei einem Transfer gehören immer drei Parteien dazu. Der interessierte Klub, der Spieler und wir als Verein", sagte der Vorstandsvorsitzende zuletzt im Interview mit ntv und sport.de. "Wenn alle Beteiligten zu dem Schluss kommen, dass ein Transfer Sinn ergibt, dann machen wir das. Aber wir wollen eine Mannschaft aufbauen, dafür brauchen wir ein stabiles Gerüst. Ich bin überzeugt, dass das Gros unseres Teams auch in der neuen Saison den roten Brustring auf dem Trikot tragen wird."