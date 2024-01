Mukiele-Transfer zum FC Bayern noch diese Woche perfekt?

IMAGO/Niviere David/ABACAPRESS.COM

Der FC Bayern buhlt um Nordi Mukiele

Kommt er oder kommt er nicht? Nordi Mukiele weckt großes Interesse beim FC Bayern. Eine Einigung mit Paris Saint-Germain lässt aber noch immer auf sich warten.

Laut "Sky" befindet sich Bayerns Sportdirektor Christoph Freund weiterhin im Austausch mit PSG. Den großen Durchbruch hat es anscheinend noch nicht gegeben. Grund dafür sind wie so oft die finanziellen Aspekte.

Die Pariser sollen eine Leihgebühr verlangen. Zudem streben die Verantwortlichen des französischen Meisters womöglich gar eine Kaufpflicht für den Sommer an.

Der "kicker" sowie Medien aus Frankreich hatten zuletzt vermeldet, dass der FC Bayern hingegen lediglich eine Kaufoption in Mukieles Leih-Vertrag verankern möchte. Von 20 bis 25 Millionen Euro war in diesem Zusammenhang die Rede.

Obwohl es somit noch Differenzen zu überwinden gilt, scheinen die Kaderplaner an der Säbener Straße zuversichtlich zu sein. "Sky" zufolge will der FC Bayern den Mukiele-Transfer am liebsten noch in dieser Woche perfekt machen.

FC Bayern: Kommt Mukiele? Tuchel reagiert zurückhaltend

Der deutsche Rekordmeister hat auf der rechten Abwehrseite definitiv Bedarf. Der FC Bayern hatte im vergangenen Sommer Benjamin Pavard (Inter Mailand) sowie Josip Stanisic (Leihe zu Bayer Leverkusen) abgegeben. Noussair Mazraoui (aktuell beim Afrika-Cup) und Konrad Laimer kamen im Verlauf der ersten Saisonhälfte zumeist als Rechtsverteidiger zum Einsatz. Bouna Sarr laboriert an einer schweren Kreuzbandverletzung.

Münchens Cheftrainer Thomas Tuchel hielt sich bezüglich Mukiele am Rande des Trainingslagers in Portugal bedeckt.

"Wenn überhaupt etwas über die Bühne gehen soll, egal welcher Deal, dann hilft es ungemein, nicht vorher darüber zu reden, sonst verärgert man alle beteiligten Parteien und das wollen wir natürlich nicht", sagte der 50-Jährige.

Mukiele besitzt bei PSG einen Vertrag bis Sommer 2027.