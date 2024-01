Poker um Guirassy geht offenbar weiter

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Serhou Guirassy bleibt wohl mindestens bis zum Sommer beim VfB

Top-Stürmer Serhou Guirassy bleibt vorerst in Stuttgart. Doch ein Abgang ist trotzdem noch möglich.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, ist die viel zitierte Ausstiegsklausel für Serhou Guirassy über 17,5 Millionen Euro bereits abgelaufen.

Trotzdem könnte der Angreifer den Klub noch bis Ende der Transferphase am 1. Februar verlassen. Falls ein Angebot reinkommen sollte, das der VfB eigentlich nicht ablehnen kann. Das letzte Wort sei noch lange nicht gesprochen, analysiert der "kicker". Allerdings sitzt jetzt der Bundesligist am längeren Hebel und kann die Bedingungen vorgeben. Wie "Sky" meldete, habe sich aber auch Guirassy selbst mittlerweile entschlossen, in diesem Winter nicht wechseln zu wollen.

Momentan fehlt der 27-Jährige dem VfB Stuttgart, weil er mit der Nationalmannschaft Guineas beim Afrika-Cup in der Elfenbeinküste ist. Aufgrund einer Oberschenkelverletzung verpasste er das erste Gruppenspiel Guineas gegen Kamerun.

Für die Schwaben geht es am Wochenende zum VfL Bochum.

Die Statistik ohne Guirassy ist mehr als ernüchternd. In den drei Partien ohne den Stürmer holte der VfB keinen einzigen Punkt. In den 14 Partien mit Guirassy gab es elf Siege. Laut Sportdirektor Fabian Wohlgemut reise man aber zuversichtlich nach Bochum. "Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie nach Niederlagen eine Reaktion zeigen kann", sagte er dem "Kicker".

VfB Stuttgart fürchtet keinen Ausverkauf

Die Lage am Transfermarkt hat sich nun offenbar entspannt. Dort sei "aktuell ist nichts geplant. Das hat natürlich auch mit der Wirtschaftlichkeit zu tun", erklärte Wohlgemuth.

Der VfB Stuttgart fürchtet laut Klubchef Alexander Wehrle ohnehin keinen großen Ausverkauf.

"Bei einem Transfer gehören immer drei Parteien dazu. Der interessierte Klub, der Spieler und wir als Verein", sagte der Vorstandsvorsitzende zuletzt im Interview mit ntv und sport.de.

"Wenn alle Beteiligten zu dem Schluss kommen, dass ein Transfer Sinn ergibt, dann machen wir das. Aber wir wollen eine Mannschaft aufbauen, dafür brauchen wir ein stabiles Gerüst. Ich bin überzeugt, dass das Gros unseres Teams auch in der neuen Saison den roten Brustring auf dem Trikot tragen wird."