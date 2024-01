Musiala und Wirtz vor besonderen Karriere-Meilensteinen

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Jamal Musiala (l.) und Florian Wirtz sind absolute Leistungsträger bei ihren Klubs

Jamal Musiala und Florian Wirtz gelten beide als absolute Überflieger in ihren Vereinen. Die Kreativspieler vom FC Bayern und von Bayer Leverkusen gehörten schon in Teenager-Jahren zum Stammpersonal ihrer Teams und stehen jetzt zeitgleich vor einem besonderen Karriere-Meilenstein.

Beide deutschen Nationalspieler haben schon am kommenden Wochenende die Gelegenheit, in einer speziellen Statistik in einen elitären Kreis aufzusteigen. Sowohl Jamal Musiala vom deutschen Rekordmeister als auch Florian Wirtz von der Werkself haben in ihrer bisherigen Bundesliga-Laufbahn bereits 49 Scorerpunkte gesammelt.

Musiala traf 28 Mal und sammelte zudem 21 Assists, bei Wirtz sind es 19 Tore und 30 Assists. Beide Youngsters haben somit die Möglichkeit, am bevorstehenden 18. Bundesliga-Spieltag ihren 50. Scorerpunkt zu sammeln.

In diesem jungen Alter von nicht einmal 21 Jahren gelang das in der Zeit seit der detaillierten Erfassung der Torvorlagen erst drei Spielern.

Leverkusen am Wochenende gegen Leipzig, der FC Bayern empfängt Werder

Nur Jadon Sancho (19 Jahre und 257 Tage), Kai Havertz (20 Jahre und 249 Tage), Erling Haaland (20 Jahre und 305 Tage) und Mario Götze (20 Jahre und 307 Tage) waren nach "kicker"-Angaben sogar noch jünger als Musiala und Wirtz, die am 26. Februar beziehungsweise 3. Mai ihren 21. Geburtstag feiern.

Übrigens: Zu den absoluten Topscorern gehören Jamal Musiala und Florian Wirtz in der laufenden Bundesliga-Saison beide nicht. Sie stehen momentan bei sieben beziehungsweise zwölf Scorerpunkten. Topscorer Harry Kane hat hier bereits 27 Punkte (22 Tore und fünf Vorlagen) gesammelt.

Sowohl der Tabellenführer und Wintermeister Bayer Leverkusen als auch Verfolger FC Bayern starten am Wochenende als Favoriten in ihre ersten Rückrunden-Duelle. Die Rheinländer bekommen es am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) auswärts mit RB Leipzig zu tun, der FC Bayern empfängt am Sonntag (15:30 Uhr) zu Hause den SV Werder Bremen.