Millionen-Regen für den BVB? Irrer Trikot-Hype um Sancho

IMAGO/HMB Media/Claus

Jadon Sancho hat beim BVB einen Trikot-Hype ausgelöst

Borussia Dortmund ist mit der Rückkehr von Jadon Sancho ein echter Transfer-Coup gelungen. Nicht nur sportlich steht der "verlorene Sohn" dem BVB gut zu Gesicht, auch wirtschaftlich zahlt sich das Leih-Geschäft mit Manchester United bereits aus.

"Bild" zufolge ging Sanchos BVB-Trikot mit der Rückennummer 10 in der ersten Woche nach seiner Verpflichtung bereits 5000 Mal über die Ladentheke. Das Boulevard-Blatt errechnet daraus eine halbe Million Euro Umsatz für den BVB und Ausrüster Puma. Dass Sanchos Jersey bis zum Ende seines Gastspiels im Sommer eine sechsstellige Summe in die Dortmunder Kassen spült, ist also absolut realistisch.

Bemerkenswert: Schon 2000 Verkäufe des Sancho-Trikots registrierte der BVB, bevor dieses im Shop überhaupt offiziell zu kaufen war. Viele Fans ließen sich aber die Nummer sowie den Namen des 23 Jahre alten Engländers individuell auf ihren Dress flocken - und nahmen dafür sogar Extrakosten in Höhe von sieben Euro in Kauf.

Sanchos Trikot ist auch im Vergleich zu denen seiner Mannschaftskollegen extrem beliebt. Er soll es bereits jetzt in die Top 5 der Verkäufe der gesamten Saison geschafft haben. Spitzenreiter in dieser Statistik ist seit Jahren Ex-Kapitän Marco Reus.

BVB überrascht von Hype um Jadon Sancho

Dem Bericht zufolge registriert der BVB seit der Sancho-Rückkehr auch deutliche Steigerungen der Abrufzahlen über Videos auf seinen Social-Media-Accounts. Man sei bei den Schwarz-Gelben selbst überrascht vom großen Hype um den Rückkehrer.

Fußballerisch führte sich Sancho beim BVB stark ein. Beim 3:0-Sieg zum Hinrundenabschluss bei Darmstadt 98 zeigte er als Joker eine engagierte Leistung und bereitete den Treffer durch Marco Reus zum 2:0 vor.

"Marco ist ein guter Freund von mir, und ich bin einfach froh, dass ich ihm ein Tor auflegen konnte", sagte Sancho danach. Reus lobte den neuen alten Teamkollegen als "Unterschiedsspieler. Ich spiele unglaublich gerne mit ihm zusammen - wie damals."