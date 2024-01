Härtetest gegen Holland live bei RTL

IMAGO/Laci Perenyi

Julian Nagelsmann und die DFB-Elf brauchen vor der Heim-EM dringend Erfolgserlebnisse

Deutschland gegen die Niederlande - der Länderspielklassiker mit Derby-Charakter! Im zweiten Länderspiel des Jahres 2024 steht der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ein brisanter Härtetest bevor: In der Vorbereitung auf die Heim-EM trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 26. März auf Oranje. RTL überträgt das Testspiel aus dem Frankfurter Deutsche Bank Park live im Free-TV ab 20:15 Uhr (Anstoß 20:45 Uhr).

Wer schafft den Sprung in den EM-Kader? Das Spiel gegen die Elftal ist für die Spieler die letzte Möglichkeit, sich vor der offiziellen Nominierung für den DFB-Kader zu empfehlen. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Fußballnationen endete im März 2022 mit 1:1.

Der Klassiker gegen Holland ist für die DFB-Elf der zweite Härtetest binnen drei Tagen. Am 23. März eröffnet die Mannschaft von Julian Nagelsmann das Länderspieljahr mit dem Nachbarschaftsduell bei Vize-Weltmeister Frankreich in Lyon (live im ZDF).

Der deutsche Nationalmannschaft steht nach den enttäuschenden Leistungen im Vorjahr gewaltig unter Druck. Der erhoffte Aha-Effekt nach dem Wechsel auf em Bundestrainerstuhl von Hansi Flick zu Julian Nagelsmann ist bisher ausgeblieben.

Nationalmannschaft: Manuel Neuer vor Comeback

Nach einem kurzen Aufflackern der Hoffnung während der USA-Reise im Oktober mit einem Sieg über das US-Team und einem Remis gegen Mexiko folgten im November zwei ganz bittere Rückschläge.

In Berlin verlor die DFB-Elf am 18. November gegen Türkei mit 2:3, drei Tage später setzte es in Wien gegen Österreich eine 0:2-Pleite. Vor allem gegen die von Ralf Rangnick trainierten Österreicher lieferten die Deutschen ein ganz schwaches Spiel ab, sahen gegen Austria kein Land.

Die Zeit der Experimente soll nun vorbei sein, hat Nagelsmann verkündet. Gegen Frankreich und Holland soll sich die Elf finden, die bei der Heim-EM ein zweites "Sommermärchen" vollbringen soll.

Spannend wird unter anderem der Blick ins deutsche Tor. Der lange verletzte Manuel Neuer ist wieder fit, dürfte bei den Klassikern sein Comeback in der Nationalmannschaft feiern. Marc-André ter Stegen, der seine Ambitionen auf die Nummer 1 klipp und klar formuliert hat, fehlt hingegen seinem FC Barcelona derzeit aufgrund einer Rückenverletzung.