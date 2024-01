Fan-Protest geht weiter

IMAGO/Michael Taeger

Banner gegen die DFL-Pläne

Die Debatte um einen Investoreneinstieg bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) hält die Bundesliga weiter in Atem. Die organisierte Fanszene wird am kommenden Spieltag wieder schweigen.

Am Wochenende starten die Bundesliga und auch die zweite Liga in die Rückrunde. Bei den anstehenden Partien des FC Bayern, Borussia Dortmund und VfB Stuttgart wird es aber erst mal sehr still bleiben.

Die Fanszenen in Deutschland haben einen erneuten Stimmungsboykott gegen die Investorenpläne der DFL angekündigt.

"Was wir bereits in der Hinrunde deutlich gemacht haben, gilt weiterhin: Wir haben euch im Blick!", heißt es in einem gemeinsame Statement der organisierten Fanszene. "Daher werden wir auch den kommenden Spieltag nutzen, um zu protestieren. Erneut wird es die ersten zwölf Minuten keinen organisierten Support von den Kurven geben."

Groß angelegter Protest schon vor Weihnachten

Schon am ersten Spieltag im neuen Fußball-Jahr 2024 hatte es in vielen Stadien Unmutsbekunden und Banner gegen die Pläne gegeben. Nun folgt der gemeinsame Schweige-Protest.

Für den Einstieg eines Investors hatte die DFL im Dezember denkbar knapp abgestimmt.

Als mögliche Bewerber sind inzwischen nur noch zwei Unternehmen im Rennen.

Wie die DFL am Mittwoch mitteilte, handelt es sich um Blackstone und CVC. Mit den beiden möglichen Vermarktungspartnern soll es in den kommenden Wochen "weitere Verhandlungen" geben.

Kritik an DFL-Plänen

Für eine prozentuale Beteiligung an den TV-Erlösen soll ein Finanzinvestor eine Milliarde Euro zahlen.

Der Vertrag soll demnach eine Maximallaufzeit von 20 Jahren haben und bis zum Beginn der Saison 2024/25 unterzeichnet sein.

Viele Fans sehen einen solchen Einstieg kritisch. "In den meisten Fällen wurden Fan- und Mitgliederinteressen überhaupt nicht berücksichtigt, gewählte Gremien bewusst übergangen und Interessenskonflikte ignoriert", heißt es in dem Statement der Fanszenen.