IMAGO/CB

Harry Kane trifft mit seinem FC Bayern auf Werder Bremen

Am Sonntag, 21. Januar, startet auch der FC Bayern in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga. Der deutsche Meister hat den SV Werder Bremen zu Gast, der aktuell im unteren Tabellendrittel rangiert. Wo wird FC Bayern vs. Werder Bremen live im Fernsehen und Stream übertragen?

Die Marschroute für die Münchner ist vor dem 18. Bundesliga-Spieltag klar: Ein Sieg im Heimspiel gegen Werder Bremen ist Pflicht, um das Rennen um die Tabellenspitze mit Wintermeister Bayer Leverkusen auch weiterhin offen zu halten.

Die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Tuchel war mit einem glatten 3:0-Heimsieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim in das Kalenderjahr 2024 gestartet, hatte sich anschließend für vier Tage ins Trainingslager nach Portugal verabschiedet. Nun soll gegen den Tabellen-13. nachgelegt werden.

Werder selbst kam in der Vorwoche nicht über ein 1:1-Unentschieden beim Abstiegskonkurrenten VfL Bochum hinaus. Der Punktgewinn für die Elf von Coach Ole Werner war dabei sogar noch glücklich, traf Verteidiger Niklas Stark doch erst in der Nachspielzeit zum umjubelten Werder-Ausgleich.

Wer behält am Sonntag in der Allianz Arena die Oberhand? Setzt sich der haushohe Favorit aus München erwartungsgemäß und wie im Hinspiel (4:0) durch? Und wo wird die Partie FC Bayern gegen Werder Bremen live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft FC Bayern gegen Werder live im TV und Stream