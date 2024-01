Absage von BVB-Spiel beim 1. FC Köln nicht ausgeschlossen

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov

Schneefälle gefährden das BVB-Spiel beim 1. FC Köln

Droht Borussia Dortmund wie dem FC Bayern eine Spielabsage wegen Schneefalls in der Fußball-Bundesliga? Noch muss sich der BVB vor dem Gastspiel beim 1. FC Köln am Samstag (15:30 Uhr) offenbar keine großen Sorgen machen, ganz vom Tisch ist eine Verlegung aber nicht.

"Ich sehe das Spiel ehrlicherweise nicht in Gefahr. Aber warten wir mal ab, was in den nächsten Stunden passiert", sagte Thomas Kessler, Leiter Lizenzfußball beim FC auf der Pressekonferenz am Donnerstagvormittag.

In Köln hatte es in den vergangenen Tagen für rheinische Verhältnisse extremen Schneefall gegeben. Viele Straßen in der Domstadt sind noch komplett verschneit und zum Teil spiegelglatt. Die Kölner Abfallwirtschaftsbetriebe sind mit Räumfahrzeugen im Dauereinsatz, konzentrieren sich aber bislang vor allem auf Hauptverkehrsstraßen und die Rheinbrücken.

Am Mittwochabend war der Busverkehr eingestellt worden, zahlreiche Bahnen hatten Verspätung. Verspätungen und Ausfälle gibt es auch am Kölner Hauptbahnhof. Am Donnerstag blieben alle Schulen geschlossen.

Erst im Laufe des Tages soll sich die Verkehrslage wieder einigermaßen stabilisieren. Immerhin: Nennenswerte Mengen an Neuschnee gab es zuletzt nicht mehr.

1. FC Köln: Offensiv-Notstand vor BVB-Duell

Die Trainingsbedingungen beim 1. FC Köln vor dem BVB-Duell waren natürlich erschwert. "Für die Kinder und Familien ist es ein tolles Wetter. Zum Spazierengehen, zum Rodeln, zum Schlittenfahren", sagte Trainer Timo Schultz: "Für uns Fußballer ist es nicht ganz so gut. Aber das werden wir annehmen."

Als "extrem ärgerlich" bezeichnete der Nachfolger von Steffen Baumgart die langfristigen Ausfälle der Angreifer Luca Waldschmidt und Davie Selke. Schultz betonte aber: "Wir haben genug andere Jungs, die spielen wollen und den Anspruch haben, in der 1. Liga zu performen. Das ist die Chance für andere, in die Bresche zu springen."

Er habe "diverse Ideen im Kopf", wer gegen den BVB in der Offensive auflaufen soll, sagte der Chefcoach des 1. FC Köln. "Die Jungs haben in den Einheiten noch die Möglichkeit, sich zu empfehlen."