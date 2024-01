Joshua Kimmich im Vaterglück

IMAGO/Markus Fischer

Joshua Kimmich (M.) hat mit dem FC Bayern und als Vater einiges vor

Das Mini-Trainingslager des FC Bayern in Portugal musste ohne Joshua Kimmich stattfinden, denn der Mittelfeldspieler blieb in München, um ganz nah bei seiner Frau zu sein. Diese stand unmittelbar der Geburt des vierten gemeinsamen Kindes. Doch nun gibt es gleich doppelte gute Nachrichten: Das Baby ist gesund auf die Welt gekommen, Kimmich ist damit eine Option für das Spiel gegen Werder Bremen am Wochenende.

Am Donnerstag kehrte der FC Bayern aus dem fünftägigen Trainingslager in Faro/Portugal zurück. Nicht alles verlief dort für Thomas Tuchel nach Plan. Unter anderem fehlte Flutlicht, um am ersten Abend gemeinsam trainieren zu können, außerdem musste der Coach auf Joshua Kimmich verzichten. Die geplanten Übungen zu Verbesserungen bei Ecken und Freistößen fanden ohne den Routinier statt.

Immerhin hatte Kimmich jedoch einen guten Grund für seinen Verbleib in München, denn er wollte bei der sich abzeichnenden Geburt seines mittlerweile schon vierten Kindes ganz nah bei seiner Partnerin Lina sein. Deshalb trainierte der 28-Jährige an der Säbener Straße zuletzt mit der 2. Mannschaft des FC Bayern und war danach bei seiner hochschwangeren Frau.

Mit Erfolg: Mittlerweile ist das vierte Kind gesund und munter zur Welt gekommen. "Mama, Kind und Papa geht es gut", zitiert "Bild" Trainer Tuchel mit der guten Nachricht.

Kimmich steht FC Bayern zum Rückrundenauftakt wohl zur Verfügung

Außerdem hatte der Coach eine weitere freudige Mitteilung zu machen: "Am Freitag kommt Joshua wieder ins Training."

Heißt: Tuchel wird wohl am Wochenende beim Heimspiel gegen Werder Bremen (Sonntag, 15:30 Uhr), das den Rückrundenauftakt markiert, auf die Dienste des Standard-Experten zurückgreifen können.

Abseits des Fußballplatz haben die Kimmichs mit Kind Nummer vier nun alle Hände voll zu tun. Die Geschwister - zwei Jungen (* 2019 und * 2022) sowie ein Mädchen (* 2020) - dürften sich über den Familienzuwachs freuen. Welches Geschlecht das frischgeborene Kind hat, ist bislang offen.