So lange fehlt Gnabry dem FC Bayern noch

IMAGO/Jerry Andre

Serge Gnabry fällt beim FC Bayern schon seit mehreren Wochen aus

Serge Gnabry hat nach seiner Adduktorenverletzung, die er sich im Dezember beim Bundesliga-Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (1:5) zugezogen hatte, am letzten Montag wieder das Lauftraining aufgenommen. Für die bevorstehenden Aufgaben des FC Bayern wird der Offensivspieler aber noch keine Alternative sein.

Nach "Bild"-Angaben könnte es noch rund drei Wochen lang dauern, ehe der Nationalspieler wieder eine echte Alternative für den deutschen Rekordmeister und Trainer Thomas Tuchel sein wird.

Gnabry hatte in der Partie in Frankfurt eine Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich erlitten und war seitdem ausgefallen.

Während seine Mannschaftskollegen die vergangenen Tage im Kurz-Trainingslager im portugiesischen Faro verbrachten, blieb der 28-Jährige an der Säbener Straße und bestritt dort erste Läufe gemeinsam mit Youngster Tarek Buchmann, der zuletzt ebenfalls mit einer Muskelverletzung ausgefallen war.

FC Bayern: Viele Rückschläge für Serge Gnabry

Gnabry kommt in der laufenden Saison beim FC Bayern bislang überhaupt nicht in Tritt und hat immer wieder mit verletzungsbedingten Rückschlägen zu kämpfen.

Vor seine Adduktorenverletzung fiel er im September und Oktober bereits wegen eines Unterarmbruchs aus. Zuvor litt er unter Hüftproblemen.

Serge Gnabry noch ohne Bundesliga-Saisontor für den FC Bayern

Der einstige Stammspieler, der in den beiden vorangegangenen Bundesliga-Saisons kein einziges der 68 Spiele verpasst hatte, stand in 2023/2024 erst drei Mal in der Startelf des FC Bayern und erzielte noch kein einziges Tor im Oberhaus.

Aufgrund der anhaltenden Verletzungsprobleme bei Gnabry steht mittlerweile auch seine Teilnahme an der Heim-EM im Sommer auf der Kippe.

Der 51-malige Nationalspieler hat im März 2023 sein letztes Länderspiel-Tor für Deutschland erzielt.