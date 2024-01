Neuer: Sieg gegen Werder nur eine "Pflichtnummer"

IMAGO/RHR-FOTO

Will mit dem FC Bayern noch an Leverkusen vorbei: Manuel Neuer

Zwischen den Heimspielen gegen die TSG Hoffenheim (3:0) und Werder Bremen (Sonntag, 15:30 Uhr) hat der FC Bayern ein Kurz-Trainingslager in Portugal absolviert. Im Anschluss hat Kapitän Manuel Neuer in euphorisches Fazit gezogen.

"Ich muss sagen, dass es sehr schön war, dass wir auch als Mannschaft zusammen so eine Reise angetreten sind und hier jetzt sehr intensiv trainieren konnten", erklärte der Torwart in einem auf der Vereins-Homepage veröffentlichten Video-Interview.

Neuer und seine Teamkollegen starten als Tabellenzweiter in die Rückserie, wobei noch ein Nachholspiel aus der Hinrunde gegen Union Berlin aussteht. Durch einen Sieg gegen die Eisernen könnten die Münchner näher an Spitzenreiter Bayer Leverkusen heranrücken.

Das Camp in Faro nutzten die Bayern, um am Feinschliff für den Rest der Saison zu arbeiten. "Die Bedingungen waren sehr gut und ich glaube, das war einfach die richtige Entscheidung für uns", kommentierte Neuer den ungewöhnlichen Zeitpunkt des Trainingslagers.

Alle Beteiligten seien "sehr fokussiert" und die "Intensität sehr hoch" gewesen, hob der 37-Jährige hervor, der nach eigener Aussage "immer froh" ist, wenn "neue Gesichter" dabei sind.

Damit spielte Neuer auf Winterzugang Eric Dier an, der vor wenigen Tagen von Tottenham Hotspur zum deutschen Branchenführer gewechselt war, um die Not in der Defensive zu lindern.

FC Bayern: Sieg gegen Bremen für Neuer eine "Pflichtnummer"

Auch Trainer Thomas Tuchel hatte sich kurz vor der Abreise aus Portugal mit den Fortschritten seiner Schützlinge zufrieden gezeigt. Laut Neuer habe man "neue Sachen ausprobieren" können, generell sei ein "frischer Wind" spürbar gewesen.

Den kommenden Gegner Werder will der Schlussmann nicht unterschätzen, auch wenn die Bremer mal wieder im Tabellenkeller festhängen.

"Es ist eine Mannschaft mit zwei Gesichtern, die immer sehr gefährlich sein kann", warnte Neuer davor, die Grün-Weißen zu unterschätzen.

Dennoch sei ein Heimsieg eine "Pflichtnummer", schließlich sei man "immer noch Zweiter".