Löw kritisiert Nagelsmann-Pläne

IMAGO

Ex-Bundestrainer sieht die Lage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor der Heim-EM kritisch

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steckt in der Krise, muss vor der Heim-EM dringen einen Stimmungs-Umschwung hinbekommen. Ex-Bundestrainer Joachim Löw moniert fehlende Kontinuität im DFB-Team. Von einer Rückkehr zu "typisch deutschem" Fußball hält er nichts.

"Es wird immer von deutschen Tugenden gesprochen", sagte Löw beim Neujahrsempfang seines Ex-Klubs SC Freiburg im Europa-Park-Stadion. "Ich plädiere für andere Dinge und habe die Erfahrung gemacht, dass die letzten acht Mannschaften bei einer WM oder EM vor allem eines können: Super gut Fußball spielen, auf einem taktisch sehr, sehr hohen Niveau sind."

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte im Dezember im "ZDF-Sportstudio" einen Paradigmenwechsel in der Nationalelf angedeutet. Basics statt zu viel Tiki-Taka. "Wir müssen ein bisschen was an der Kader-Struktur ändern, um mehr Verteidigungsmonster zu werden", sagte Nagelsmann.

Dass Löw dies kritisch sieht, überrascht nicht, hatte er beim DFB-Team nach dem WM-Triumph 2014 den Fokus doch verstärkt auf Ballbesitz Fußball à la Pep Guardiola gerichtet. Eine Entwicklung, die unter anderem Bastian Schweinsteiger vergangenes Jahr anprangerte.

"Als Pep Guardiola zu Bayern München kam, glaubten alle, wir müssten diese Art von Fußball spielen, mit kurzen Pässen und allem", sagte der ehemalige Bayern-Star bei "talkSPORT": "Wir haben gewissermaßen unsere Werte verloren. Ich glaube, die meisten anderen Länder sahen Deutschland als Kämpfer, die bis zum Ende durchhalten und so weiter."

Nationalmannschaft: Löw sieht keine "Achse"

Löw kritisierte unterdessen in Freiburg indirekt das viele Experimentieren unter Hansi Flick und zuletzt auch Nagelsmann. "Ich habe das Gefühl, dass keine so richtige Achse entsteht." Genau diese gebe aber "einer Mannschaft immer Rückenwind und Halt", so der Weltmeister-Trainer von 2014.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet im März mit zwei echten Härtetests in Länderspieljahr: Am 23. März geht es in Lyon gegen Vize-Weltmeister Frankreich, drei Tage später empfängt die Nagelsmann-Elf in Frankfurt die Holländer.