Transfer-Hammer? FC Bayern offenbar heiß auf Moukoko

IMAGO/Steinbrenner

Ist BVB-Youngster Youssoufa Moukoko ein Kandidat für den FC Bayern?

Bedient sich der FC Bayern im kommenden Sommer ausgerechnet beim großen Rivalen Borussia Dortmund? Die Münchner sind laut einem Medienbericht an BVB-Youngster Youssoufa Moukoko interessiert.

Laut dem spanischen Portal "fichajes.net" hat der FC Bayern den Angreifer als "möglichen Star-Neuzugang für die Saison 2024/2025 im Visier".

Demzufolge will der deutschen Rekordmeister seinen Kader mit weiteren Top-Talenten ergänzen. Moukoko soll sich in diesem Zusammenhang auf dem Münchner Radar befinden. Als mögliche Ablösesumme wird in dem entsprechenden Bericht ein Betrag von 30 Millionen Euro genannt.

FC Bayern droht offenbar Konkurrenz

Der FC Bayern ist jedoch offenbar nicht der einzige europäische Topklub, der Moukoko auf dem Zettel hat. Der 19-Jährige soll ebenfalls Interesse bei Real Madrid und dem FC Barcelona hervorrufen, so "fichajes.net".

Moukoko besitzt bei Borussia Dortmund noch einen Vertrag bis 2026. Der deutsche WM-Fahrer von 2022 muss sich beim BVB in der laufenden Saison zumeist hinter Niclas Füllkrug anstellen. Zudem wurde der Hoffnungsträger in der Hinrunde zwischenzeitlich von Oberschenkelverletzungen zurückgeworfen.

Dortmunds Cheftrainer Edin Terzic sprach Moukoko öffentlich aber immer wieder das Vertrauen aus. Der Mittelstürmer wurde in der Vergangenheit auch immer wieder mit anderen Bundesligisten in Verbindung gebracht. Eine heiße Spur gab es bis dato allerdings noch nicht.

Wie groß ist das angebliche Interesse des FC Bayern?

Wie große das kolportierte Interesse des FC Bayern an Moukoko wirklich ist, bleibt vorerst abzuwarten.

Die Münchner haben mit Harry Kane einen neuen Superstar im Angriff. Dahinter hofft Mathys Tel auf mehr Spielzeit. Zudem besitzt Routinier Eric Maxim Choupo-Moting noch ein Arbeitspapier bis zum Sommer, wenngleich die Zeichen Medienberichten zufolge eher auf Abschied stehen.