Geheimtreffen des FC Bayern enthüllt

IMAGO/Ricardo Larreina

Der FC Bayern beschäftigt sich offenbar mit Martín Zubimendi

Der FC Bayern vertagt seine Suche nach einer sogenannten "Holding Six" wohl auf den Sommer. Sportdirektor Christoph Freund arbeitet im Hintergrund offenbar schon intensiv an der Sechser-Suche. Im Rahmen des Kurztrainingslagers in Portugal soll es hierbei zu einem Geheimtreffen gekommen sein.

Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt, gab es anscheinend ein Berater-Treffen bezüglich Martín Zubimendi von Real Sociedad. Der 24-Jährige wurde im vergangenen November erstmals als Münchner Transferkandidat gehandelt.

Zubimendi soll kein Thema für die laufende Wechselperiode im Winter sein, sondern könnte vielmehr im Sommer zum Thema an der Säbener Straße werden. Laut "Mundo Deportivo" gibt es im Vertrag (Laufzeit bis 2027) des vierfachen Nationalspielers von Spanien eine Ausstiegsklausel. Kostenpunkt: rund 60 Millionen Euro. Ein Schnäppchen wäre Zubimendi somit nicht.

"Bild" zufolge soll die Sechser-Transferliste des FC Bayern aktuell mindestens fünf Stars beinhalten, darunter auch Joao Palhinha (FC Fulham) sowie ein namentlich nicht genannter Engländer. Die Boulevardzeitung stuft Zubimendi aber als den derzeitigen Favoriten ein.

FC Bayern verschiebt die Sechser-Suche

Der Spanier stammt aus der Jugend von Real Sociedad und ist beim Klub aus San Sebastián nicht aus der ersten Elf wegzudenken. Zubimendi wurde in der Vergangenheit auch schon beim FC Barcelona gehandelt. Der FC Bayern verfolgt die Entwicklung des Basken wohl mit großem Interesse.

Die Münchner hatten sich bereits im vergangenen Sommer nach einer sogenannten "Holding Six" umgesehen. Damals stand Palhinha kurz vor einem Wechsel an die Isar, der Deal mit dem FC Fulham scheiterte am Deadline Deal aber auf der Zielgeraden.

Der FC Bayern wird diesen Winter aller Voraussicht nach nicht mehr im defensiven Mittelfeld nachlegen.

"Im Moment ist da nicht der allergrößte Bedarf", sagte Trainer Thomas Tuchel nach dem 3:0 der Münchner zum Bundesliga-Restart gegen die TSG Hoffenheim. "Wir wollen auch Spielzeiten garantieren", so der 50-Jährige.